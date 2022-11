Patrizia Rossetti “bullizza” Micol Incorvaia/ Scatta la protesta sul web che…

Patrizia Rossetti nel mirino del web: polemica per le frasi su Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti bullizza Micol Incorvaia. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare insieme a Wilma Goich ad alcune pesanti esternazioni nei confronti di Micol Incorvaia. Le loro frasi sono state oggetto di polemiche sui social visto che in molti le hanno accusate di essere cattive e gelose. Nel corso della serata, Patrizia e Wilma si sono isolate dal gruppo e hanno iniziato a conversare. Patrizia Rossetti ha parlato male di Micol accusandola di bere troppo e di essere una ragazza arrogante: “Scusate pettegolezzo: quanto ca**o beve quella ragazzina? Continua a chiedere un’altra bottiglia di vino”. “Vorrei che si ubriacasse”, ha risposto Wilma. E poi ancora Patrizia: “Sì, per vedere che ca**o succede”. Patrizia e Wilma hanno poi proseguito continuando a commentare il comportamento di Micol che si era vestita da Biancaneve per la serata. Patrizia Rossetti guardandola si è lasciata andare ad un’esternazione poco felice che ha fatto tremare il web: “Fossi un uomo sarebbe l’ultima persona che guarderei”.

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia innamorati al GF Vip?/ "Ti voglio nella mia vita"

Qualche ora prima, Patrizia e Wilma avevano accennato di una ragazza senza però fare nomi. Facendo un esempio più pratico, Patrizia parla di una delle sue coinquiline: “È un po’ chiusa quella ragazza” esclama e, non apprezzando questo modo di fare pensa, non può che criticare la persona in questione in quanto non ha permesso agli altri VIP di farsi conoscere. D’accordo con lei, anche Wilma pensa che la ragazza in questione abbia un carattere incompatibile con il suo ed è per questo che, almeno per il momento, si dice certa del fatto che tra di loro non possa nascere alcun tipo di rapporto. Si riferivano a Micol?

Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sotto le coperte insieme?/ Il web è sconvolto

Patrizia Rossetti umilia Micol Incorvaia

Patrizia Rossetti prova astio nei confronti di Micol Incorvaia e non fa nulla per nasconderlo. Wilma Goich si trovava in cucina ed è stata raggiunta da Patrizia Rossetti “Tu sai tutto in anticipo, quella stronza” sbotta la cantante, la gieffina chiede: “La bionda?”, l’ex moglie di Edoardo Vianello annuisce e aggiunge: “Però bisogna parlare con Sara, perché dice ah io rimango sempre della stessa idea, bisogna aiutarla un attimo a smuoversi”. Micol Incorvaia è stata presa di mira dalle due concorrenti del Grande Fratello Vip che l’avevano accusata di impiegare troppo tempo per prepararsi. Micol si era confidata poi con Sofia Giaele: “Ci sono rimasta sinceramente male, sai quante me ne hanno dette dietro?”.

Micol Incorvaia crolla al Grande Fratello Vip 2022/ "Hanno da ridire su ogni cosa..."

Patrizia Rossetti si era compiaciuta e aveva detto: “Ieri sera mi è venuta proprio bene, perché poi a me vengono queste cose, ma se uno dice stronzate io non ce la faccio”. L’amica la supporta dicendo: “Ognuno ha ciò che si merita”. Le due sarebbero gelose del rapporto instaurato da Micol con Edoardo Tavassi e con Daniele Dal Moro. Per cui, le due continuando a battibeccare, Patrizia dice: “Micol è incazzata nera oggi, non ho capito il perché” e Wilma: “Si vede che ha avuto il picche di risposta” e la televenditrice continua: “Ma non credo che non abbia avuto niente, nel senso che non la considera di striscio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA