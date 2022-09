Patrizia Rossetti, chi è? Grande Fratello Vip 2022/ Il matrimonio finito con Rudy Londoni, ora è single e…

Chi è Patrizia Rossetti?

Patrizia Rossetti è pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello VIP 2022. La conduttrice al settimanale Nuovo ha rivelato:“Credo che sarei semplicemente me stessa. Non penso che qualcuno possa cambiare perché ci sono le telecamere”. L’opinionista si è detta particolarmente curiosa di condividere questa esperienza con persone di età e culture differenti, in modo tale da potersi confrontare con persone differenti da lei. La Rossetti ha alle spalle una lunga carriera durata quarant’anni e un matrimonio finito con Rudy Londoni.

I due si sono lasciati nel 2012. Come ha raccontato lei stessa a Dipiù: “Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”. Adesso, la conduttrice, si dice pronta ad innamorarsi di nuovo, magari proprio al GF: “Sono single da quattro anni perché ho sofferto per la fine del mio matrimonio in cui credevo molto: il mio ex era un diavolo con la faccia d’angelo. Oggi però sono pronta ad innamorarmi di nuovo. E magari potrebbe accadere proprio nella Casa…”.

Patrizia Rossetti cambia idea e partecipa al Grande Fratello Vip

Per Patrizia Rossetti questo non è di certo il primo reality. La conduttrice ha già preso parte a La Fattoria e a Pechino Express, che ha vinto insieme a Maria Teresa Ruta. Lei stessa si dice appassionata di programmi di questo genere: “Devo ammettere che come spettatrice e anche per motivi lavorativi seguo da sempre con attenzione tutti i reality (a volte con amici e amiche creiamo dei gruppi su WhatsApp e ci divertiamo a commentare le puntate). Confermo che, anche quest’anno sono stata ricontattata per partecipare come concorrente sia al Grande Fratello Vip sia all’Isola dei Famosi, ma ho declinato l’invito anche perché mio padre mi ha dissuaso…” ha spiegato.

Proprio il padre, infatti, l’avrebbe spinta a dire di no al Grande Fratello Vip lo scorso anno. “È un uomo ultraottantenne e sono figlia unica. Se dovesse capitargli qualcosa o fossi impossibilitata a raggiungerlo per motivi di distanze chilometriche – non me lo perdonerei mai. In veste di concorrente ho già partecipato a due reality” ha raccontato Patrizia a Il Giornale nel mese di marzo 2022. Infine, la Rossetti aveva spiegato di aspirare ad un altro ruolo nei reality, ma nonostante ciò sembra aver cambiato idea: “Poi lasciatemelo dire con estrema onestà: sono una conduttrice, mi sembra di avere dimostrato tanto negli anni. Se mi facessero una proposta per condurre un reality o perlomeno per fare l’opinionista… Sarebbe un’altra faccenda!”.











