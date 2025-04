La conduttrice televisiva Patrizia Rossetti sarà ospite da Monica Setta nel weekend per il programma Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 5 Aprile 2025. La carriera della donna ha vissuto varie vicissitudini e a quanto pare presto potrebbe ripartire a sorpresa con un nuovo reality, Patrizia potrebbe prendere parte all’Isola dei Famosi 2025.

Patrizia Rossetti nasce a Montaione, in provincia di Firenze il 19 Marzo 1959. La donna iniziò come conduttrice del tg ad Antenna Cinque nel 1980 prima di farsi conoscere come co-conduttrice – insieme a Claudio Cecchetto – al Festival di Sanremo 1982. Negli anni ha condotto numerosi programmi, passando da Rai a Mediaset dove è diventata una vera icona.

Nel 1992 prende parte ad una telenovela argentina e poi pian piano esce dal mondo della tv dove la vediamo spesso solo per raccontare televendite insieme a Giorgio Mastrota. Nel 2005 Patrizia Rossetti alla Fattoria e poi successivamente prende parte anche al Grande Fratello Vip, esperienza dove esce prestissimo perchè ‘il Grande Fratello non fa per me’.

Negli anni Novanta si parlava molto di Patrizia Rossetti e della sua vita privata. La donna proviene da una famiglia di umili origini ma ha sempre detto che la famiglia l’ha sostenuta nell’intraprendere questo lavoro, poi sappiamo che nel 2006 ha iniziato una relazione con il tecnico Rudy Londoni. I due hanno iniziato la propria relazione nel 2006 e si sono poi sposati nel 2012.

Dopo la sua esperienza a Pechino Express è arrivato l’annuncio della loro separazione. La donna ha raccontato di aver rotto con il marito a causa di alcuni tradimenti, esperienza che ha raccontato al Grande Fratello. Al momento nessuno sa davvero se Patrizia Rossetti ha un compagno oppure no. Nella sua biografia la nota conduttrice ha parlato di tanti temi e anche di alcuni retroscena come quello su Silvio Berlusconi:

“Stavo attraversando il corridoio ed ero seminuda perchè stavo finendo di mettermi le calze. Vidi Berlusconi e rimasi a bocca aperta, poi mi scusai. Lui fu molto gentile e mi disse ‘signora Rossetti vada tranquilla, lei è una bellissima donna e può permetterselo’, ha rivelato cosi la donna.