Marco Antonio Bellini è il nuovo fidanzato di Patrizia Rossetti. La storica conduttrice ha svelato questo suo nuovo amore nelle ultime ore.

Marco Antonio Bellini è il nuovo fidanzato dell’attrice e conduttrice Patrizia Rossetti, donna volto storico della tv locale e che risultava essere single ormai da diverso tempo. Ora invece sarebbe confermato e la donna ne parlerà sicuramente nel corso della puntata di Storie di Donne al Bivio, in onda sabato 8 Novembre 2025.

Marco Antonio Bellini è un attore quarantenne che ha iniziato la sua carriera come modello, partecipando a diversi concorsi di bellezza. Successivamente però ha cominciato in studiare con corsi di recitazione ed ha iniziato la gavetta tra pubblicità e mondo del cinema ed ha preso parte alcuni film sul panorama nazionale.

Marco ha preso parte a film come Operazione Vacanze, poi Una Notte da Paura, ma anche a serie tv abbastanza conosciute a livello nazionale come Un Posto al Sole, I Cesaroni e poi la serie RIS di Delitti Imperfetti. A rilanciare la notizia del fidanzamento tra Patrizia Rossetti e Marco Antonio Bellini è stato per primo il settimanale Novella 2000 con foto che vede i due protagonisti.

Marco Antonio Bellini e Patrizia Rossetti, arrivano le prime dichiarazioni

La coppia composta da Marco Antonio Bellini e Patrizia Rossetti è appena nata ed i due vanno oltre la differenza di età. Durante la trasmissione Storie di Donne al Bivio Patrizia si aprirà e rivelerà alcune parole riguardo la nascita del loro rapporto. Ecco le parole di Patrizia Rossetti all’interno della trasmissione Monica Satta:

“Eravamo solo amici, poi però qualcosa è cambiata e ora mi sento la donna più felice al mondo. Marco è una persona splendida che ha oltre 20 anni meno di me, ma dimostra che le cose belle arrivano quando non le cerchi più, improvvisamente e ormai a prescindere dall’età”, racconta la donna.

E riguardo cosa accadrà in futuro la donna ha le idee chiare e non si crea tanti problemi: “Come andrà e quanto durerà non me lo chiedo. Potrebbe essere solo amicizia, ma andrebbe comunque bene. Oggi però, forse per poco, sono al settimo cielo”, ha rivelato la donna in alcune anticipazioni.