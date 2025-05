Patrizia Rossetti è tornata di recente alla ribalta in tv, dopo aver preso parte al Grande Fratello. La conduttrice ha esordito in televisione guidando una serie di telegiornali di canali privati come Antenna 5, per poi passare alla Rai. Ha esordito infatti sulla tv pubblica nel 1981 dopo aver vinto il concorso “Una valletta per Sanremo”, arrivando a condurre proprio il Festival della Canzone Italiana nel 1982 insieme a Claudio Cecchetto. Nello stesso anno ha guidato la conduzione di altri grandi Festival come Castrocaro e Pesaro, trasmessi entrambi su Rai 1. Negli anni successivi, Patrizia Rossetti si è spostata sulla Mediaset, conducendo vari programmi a lei affidati da Berlusconi, come Campo Aperto.

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti/ "Tradimenti? L'ho perdonato due volte, poi ho capito..."

Ha affiancato, nel corso degli anni, altri grandi presentatori come Paolo Villaggio e ancora più tardi guidato trasmissioni come Buon Pomeriggio. Per tantissimi anni, la Rossetti è stata volto del gruppo Mediaset, apparendo in video per più di dieci ore al giorno. A metà degli anni Novanta, però, Patrizia Rossetti è stata relegata a ruoli minori, apparendo sempre meno in video e conducendo soltanto trasmissioni minori. Negli anni Duemila, la sua presenza come conduttrice si è praticamente azzerata: la Rossetti ha cominciato così altre esperienze, spesso come concorrente di reality show o come opinionista, spesso sulla Rai.

Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti hanno litigato prima dell’Isola dei Famosi 2025?/ Retroscena choc

Patrizia Rossetti, chi è: pronta all’esperienza a L’Isola dei Famosi

Nel 2022 Patrizia Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, decidendo poi si ritirarsi per motivi personali. Ora la conduttrice è pronta a volare in Honduras per prendere parte a L’Isola dei Famosi, un reality che ha spiegato essere il suo preferito da anni. “Me lo chiedono da sei anni. Ho sempre amato questo reality. Forse sarebbe stato meglio partecipare quando ero più giovane, ma mi sono detta: perché no?” ha spiegato a Il Giornale la Rossetti, che ha dunque deciso di mettersi in gioco.