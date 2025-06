Tra i naufraghi protagonisti all’Isola dei famosi 2025 troviamo anche la nota televenditrice Patrizia Rossetti, che ha accettato di rimettersi in gioco in un reality dopo l’esperienza al Grande Fratello. Patrizia Rossetti ha raccontato in passato più volte alcuni passaggi della sua vita privata, ammettendo le difficoltà incontrate nel rapportarsi con altri uomini, tutte storie naufragate e che hanno lasciato un vuoto importante e segni indelebili nella vita della conduttrice che ha avuto anche la fortuna di condurre il Festival di Sanremo in passato. In passato sposata con Rudy London, tra i due finì a causa di alcuni tradimenti che la stessa Patrizia Rossetti ha denunciato più avanti, ammettendo il grande dolore provato.

E tra i rimpianti della vita di Patrizia Rossetti c’è sicuramente quello di non aver mai avuto figli, anche se l’istinto materno non è mai mancato alla presentatrice: “L’ho visto anche nel Grande Fratello, tanti giovani si sono avvicinati a me. Il fatto di non aver avuto la fortuna o la fatalità di avere un bambino, non significa che non sappiamo amare”.

Patrizia Rossetti e l’amore finito

Tornare a fidarsi non è certo una questione facile per Patrizia Rossetti, la donna e concorrente dell’Isola dei famosi sta infatti facendo i conti con una pagina della sua vita piuttosto tormentata dal punto di vista sentimentale, in cui la fiducia non sembra scontata. In una intervista concessa al Corriere della sera, Patrizia Rossetti ha raccontato alcune richieste curiose da parte dei fan:

“Ho gente che mi manda foto scandalose. Io dico: ma davvero? Alla mia età? Gli rispondo con un vocale, su Instagram: fai il bravo, sei matto? E loro si scusano. So che ci sono fan club dei miei piedi, con l’alluce valgo: assurdo. Vabbè ci rido: i feticisti ci sono sempre stati”.

