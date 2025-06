Dopo l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2025, Patrizia Rossetti decide di chiudere i rapporti con Mirko Frezza: il duro sfogo

La nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2025 sembra aver messo la parola fine ad un’amicizia nata tra i naufraghi: quella tra Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Una frattura causata dall’ennesima nomination fatta da dal romano ai danni della conduttrice, che in settimana ha anche ricevuto una serie di pesanti accuse da lui. Questo ha portato Patrizia a dire basta a questo rapporto e al chiedere che Mirko le sia addirittura tenuto lontano.

Patrizia Rossetti si è sfogata subito dopo la puntata con Omar Fantini, che ieri ha riconquistato lo scettro da leader dell’Isola. “Con questo gruppo io ci stavo bene, e ci sto bene, adesso però non più, perché c’è una persona che mi disturba moltissimo. Farò finta di non sentirlo altrimenti gli do una pentolata in testa!”, ha esordito chiacchierando con Omar.

Patrizia Rossetti non sopporta più Mirko Frezza e chiude all’Isola dei Famosi 2025: il duro sfogo

Patrizia Rossetti ha chiesto di non aver più contatti con Mirko Frezza dopo quanto accaduto nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2025. “Tenetemelo lontano! – ha tuonato – Anche perché una persona che è un mese e mezzo che mi chiama ‘zia Patty’ e poi dice che gli sto antipatica e che non vuole il finale con me quando ha detto tutto il contrario! Parla con uno e dice la stessa cosa, parla con un altro e dice così… Se questa è sincerità, va bene!”. Successivamente, la naufraga si è poi sfogata in confessionale, spiegando che l’attore romano: “Fa l’amico e poi dopo me ne dice di tutti i colori! Ma allora non fare l’amico, fai il nemico! Lo preferisco! Buongiorno, buonasera e basta!”. E proprio con Mirko, Patrizia dovrà vedersela al televoto (che comprende anche Teresanna Pugliese), che sarà chiuso nella puntata di domani sera. Chi sarà il nuovo eliminato?

