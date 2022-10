Patrizia Rossetti consola Elenoire Ferruzzi “le tranvate le prendi tu”/ E difende Nikita “datti una calmata”

Patrizia Rossetti si schiera con Elenoire Ferruzzi:”hai ragione su Daniele Del Moro!”

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 si è avvicinata molto ad Elenoire Ferruzzi con cui sta costruendo un bellissimo rapporto di amicizia. Le due vippone, ritrovatesi in giardino, hanno parlato dell’evoluzione della conoscenza tra Elenoire e Daniele Del Moro. “Mi dispiace perchè le tranvate le prendi tu. Perchè non provi a non prenderle?” – ha detto la Rossetti ad Elenoire che dal canto suo non vuole privarsi di vivere un sentimento. La Rossetti allora la esorta a riflettere: “però vedila in un altro modo, questa persona ti piace, state bene, parlate, vivila giorno per giorno”, ma la Ferruzzi replica “no, perchè mi ha ferita con i suoi atteggiamenti”.

La Ferruzzi è rimasta molto delusa dal comportamento di Daniele Dal Moro. “Ah scusami questo non lo sapevo” – dice la Rossetti ad una Eleonoire che diventa un fiume in piena: “indipendente da quale sia il rapporto, tu mi vieni a dire sono bisognosa d’affetto, io sono una persona molto carnale. Se io ho questa empatia con lui io l’ho ascoltato, lui non mi ha mai ascoltata, ma ben contenta di averlo fatto”.

Patrizia Rossetti: “Elenoire Ferruzzi fatti sentire”

Il consiglio di Patrizia Rossetti ad Elenoire Ferruzzi è quello di farsi sentire e non solo di ascoltare. “Ma ogni tanto dovresti anche tu parlare e farti sentire” – ha detto la conduttrice alla influencer che ha replicato “ma dal momento in cui ho bisogno di questa affettività e tu mi dici che sei anaffettivo non lo fai con nessuno. Io sto soffrendo per questo, non è gelosia, ma non lo fai con le altre”. Alla Rosetti che non resta che darle ragione: “no hai ragione, lo sei con tutti, ho visto come si comportava con te”. Che dire pace fatta tra le due dopo la violenta litigate delle scorse ore per Nikita Pelizon.

La Ferruzzi, infatti, aveva ripreso Nikita “accusandola” di provarci con Daniele Dal Moro. Un atteggiamento non condiviso dalla Rossetti: “datti una calmata, perché altrimenti mi incaz** anch’io. Siamo tutte finte sante? Certo, io mi butto sugli uomini tutte le sere. Non parlavi di me? A me non sembra che Nikita stia a zompare sugli uomini, mi sembra più Elenoire che è sempre a parlare con gli uomini. E poi ci parlo anche io, qual è il problema?”.











