Patrizia Rossetti contro Alfonso Signorini/ Dopo lo sfogo il chiarimento?

Non sono stati giorni semplici nemmeno per Patrizia Rossetti al Grande Fratello VIP. La regina delle televendite ha chiuso la scorsa puntata con l’amaro in bocca, lamentandosi dell’atteggiamento avuto dal conduttore Alfonso Signorini. Per alcuni momenti, Patrizia, ha persino pensato di varcare la porta rossa e di lasciare la casa. Dentro le mura di Cinecittà, non a caso, si respira un’aria piuttosto pesante ed è facile ipotizzare che la puntata di questa sera sarà ricca di confronti accesissimi e forse di chiarimenti. Il caso Marco Bellavia ha sconvolto gli equilibri dei concorrenti, accusati di essersi comportati da branco contro una persona alle prese con una situazione molto complicata.

Patrizia Rossetti ancora offesa con Alfonso Signorini

E il discorso che Signorini ha tenuto nella scorsa puntata, contro gli inquilini, non è piaciuto a Patrizia Rossetti. Quest’ultima nel dopo puntata si era sfogata con alcuni compagni d’avventura volendo sottolineare che lei quelle parole non le sente sue e che è certa di non meritarle. Nei giorni successivi la gieffina ha provato a voltare pagina, ma tuttora sembra ancora un po’ offesa per le critiche ricevute ed è pronta a far valere le sue ragioni. Di sicuro se Alfonso tornerà sulla questione in diretta tv troverà di fronte a sé una Rossetti battagliera. Altro scontro di fuoco in vista?

