Patrizia Rossetti, crisi al GF Vip “ero al limite”/ “Ho parlato con la psicologa”

Settimana scorsa Wilma Goich e Patrizia Rossetti sono state richiamate da Alfonso Signorini e da Clizia Incorvaia per i loro attacchi a Micol Incorvaia. Dopo la puntata la conduttrice e la cantante hanno litigato e la Rossetti ha vissuto un lungo momento di sconforto, come ha raccontato ieri sera ad Alberto De Pisis. Da poco rientrato nella casa del Grande Fratello Vip 2022 (il concorrente è stato qualche giorno in isolamento dopo aver contratto il Covid), nelle ultime ore De Pisis ha litigato con molto inquilini, in particolare con Antonino Spinalbese. Patrizia Rossetti ha cercato di rassicurare Alberto, raccontandogli del suo momento di crisi e di come sia stata aiutata da Piera, la psicologa del GF: “Non posso proprio vederti così. Io ti capisco se non stai bene. Io sono stata a piangere 5 ore, mi ero tolta tutto (il microfono). Così il Grande Fratello mi ha chiamata subito ‘Patrizia in confessionale’. Io ho urlato ‘no!’. Ma guarda che sono stata un quarto d’ora, anche venti minuti a dire di no. Dicevo ‘no, non ci vengo, cosa entro a fare, mi sono rotta i cog***i’. No, non è successo dopo la puntata, ma il giorno dopo”.

Patrizia Rossetti ha spiegato che ha vissuto questo momento di sconforto martedì, dopo la puntata, quando Wilma Goich non voleva parlare: “Quindi io mi sono sentita ancora più sola di prima”. La regina delle televendite ha cercato du far capire ad Alberto De Pisis come per lei sia stato molto d’aiuto andare in confessionale e parlare con la psicologa: “Se loro del Grande Fratello mi hanno dato aiuto? Ti dico di sì onestamente l’hanno fatto. Infatti mi dicevano ‘perché non vieni a parlare?’. E io all’inizio ero arrabbiata ‘tanto non capite un ca**o e non mi potete aiutare’. Perché ero al limite, proprio tanto piena. Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare. Mi ha detto ‘tu devi essere tranquilla, hai fatto un errore ma l’hai capito. Adesso però devi andare avanti’. Quindi ti dico che mi è servito e sono stati bravissimi”. Infine ha consigliato ad Alberto di andare in confessionale per sfogarsi.

