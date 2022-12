Patrizia Rossetti delusa da Wilma Goich: “Io non ho un cazz* da fare? E lei?”/ “Pensavo fosse mia alleata”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich, nuovo scontro al Grande Fratello Vip 2022

La visione della clip, in diretta al Grande Fratello Vip, in cui Wilma Goich e Dana Saber criticano Patrizia Rossetti ha turbato molto quest’ultima. Non sono state tanto le parole della modella marocchina a colpirla quando quelle di colei che credeva fosse un’amica: Wilma. Quest’ultima infatti l’ha criticata aspramente, definendo la sua voce quella di un ‘Bulldog’ e dicendo di lei che è sempre nervosa e che sta sempre in cucina perché altrimenti ‘Non ha un cazz* da fare!’

Parole queste ultime che hanno turbato in modo particolare la Rossetti che, finita la diretta del 26 dicembre, si è sfogata prima con Milena Miconi, poi in confessionale. Per Patrizia Wilma avrebbe sbagliato nei suoi riguardi, anche perché ciò che fa lei in Casa non si differenzia molto da quello che fa la Goich.

Patrizia Rossetti: “Wilma Goich? Credevo di aver trovato un’alleata e invece…”

“Viene a dire lei a me che non ho un cazz* da fare, perché lei che fa? – ha allora tuonato la Rossetti su Wilma chiacchierando in veranda con la Miconi – Fa le notti con i suoi ragazzi del cuore?” Lo sfogo della conduttrice poi continua in confessionale: “Io non ho mai detto che Wilma è la mia amica del cuore però pensavo sicuramente di aver trovato un’alleata”. Dal canto suo Wilma non ritira quanto detto su Patrizia e anzi conferma che “da tre mesi è sempre nervosa, perché è così”. C’è dunque tra le due donne una vera e propria frattura, che si insanabile o meno questo lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

