Patrizia Rossetti, “Di notte girano i fantasmi”/ L’attacco a Charlie Gnocchi…

Patrizia Rossetti bacchetta Charlie Gnocchi sulle pulizie della casa

Patrizia Rossetti ha avuto una discussione con Charlie Gnocchi per le pulizie di casa. La Rossetti si è detta infastidita per il fatto che siano le stesse persone ad occuparsi della casa del Grande Fratello Vip e rimprovera Charlie Gnocchi: “Sono stufa di non essere ascoltata Charlie. Al mattino ce ne siamo sempre occupate io Pamela e Wilma anche perché come vedi di notte ci sono i fantasmi che girano. Abbiamo deciso di fare dei turni ma se non siete d’accordo lo si rifà”. A quel punto nella casa si è animata la discussione ed è intervenuto anche Luca Salatino: “Dopo aver cucinato per 30 persone non posso mettermi a lavare i piatti”.

Patrizia Rossetti ha chiesto un maggiore impegno da parte di tutti lasciando agli altri la possibilità di decidere di quale mansione occuparsi nella casa. Antonino Spinalbese di giustifica dicendo di non voler disturbare quando ci sono più persone in cucina: “Ci siamo abituate a loro”. Luca Salatino però non è d’accordo: “Se ognuno passa una pezza dove sporca sarebbe semplice”. Patrizia Rossetti ha cercato di mettere tutti in riga bacchettando gli altri inquilini: “Dovete organizzarvi con i turni”, conclude stizzita. Patrizia Rossetti è stata spesso al centro delle discussioni nel corso delle ultime settimane. Il web si divide tra chi apprezza il suo temperamento e chi invece lo trova eccessivo.

Patrizia Rossetti si confida con Nikita Pelizon: "Mi hanno accusato…"

Nelle scorse ore Patrizia Rossetti si è aperta con Nikita Pelizon e ha parlato del suo carattere. Patrizia ha dichiarato di aver cambiato atteggiamento nella casa del grande Fratello Vip anche se nessuno sembra essersi accorto di nulla: “Tante persone mi hanno accusato di voler essere al centro dell’attenzione. Io ho fatto un percorso su di me e ho riconosciuto che quello che dicevano era vero. Ho capito che devo mordermi la lingua”. Nikita Pelizon invece ammette di averla vista cambiata e Patrizia Rossetti dice: “Cristina Quaranta è uscita dalla casa con l’idea che io ero aggressiva quando lei ha dimostrato di essere il triplo più aggressiva di me”.

Nikita Pelizon si è complimentata con Patrizia Rossetti: “Tu analizzi, ascolti e non usi mai la scusa di essere più grande d’età”. Patrizia Rossetti sta facendo un percorso importante anche se rivela di avere delle difficoltà: “Alla mia età è difficile cambiare soprattutto avendo il mio carattere solido e cementato”. Nikita Pelizon però la ammira per il suo coraggio.











