Patrizia Rossetti, dubbi su Nikita: “Stupita dal suo interesse per Luca”/ “Una strategia per il gioco…”

Patrizia Rossetti, sospetti su Nikita Pelizon al GF Vip: “Stupita dal suo interesse per Luca Onestini”

L’ingresso di Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip ha smosso i sentimenti di Nikita Pelizon. Inizialmente proiettata solo per l’uomo che stava frequentando prima di entrare nella Casa, Valerio Tremiterra, la gieffina ha poi iniziato a provare qualcosa per Luca, che aveva già notato tempo fa sui social. Questo l’ha portata ad avvicinarsi quasi subito a lui e a rivelargli il suo interesse.

Nikita Pelizon, lettera a Luca Onestini: "Vederlo è bellissimo"/ "Confusa nella testa ma nel cuore…"

Un comportamento che ha spiazzato alcuni Vipponi che hanno iniziato a dubitare sulla veridicità di questo sentimento professato dalla Pelizon. Tra i più dubbiosi c’è Patrizia Rossetti che, tornata in Casa dopo giorni di isolamento a causa del Covid, si è detta molto stupita da questo immediato avvicinamento di Nikita a Luca, soprattutto in virtù di quanto da lei dichiarato nelle passate settimane su Valerio.

Nikita Pelizon, confessione choc a Luca Onestini/ "Per non sentire le urla, mettevo…"

Nikita Pelizon, il flirt con Luca Onestini è una strategia? I sospetti al GF Vip

“Mi sembra strana questa cosa, – ha dichiarato la Rossetti in cortiletto parlando con Wilma Goich e Antonella Fiordelisi – mi viene da pensare se è sincero questo sentimento o è fatto tutto per il gioco. Certo può essere che nella vita arrivi il colpo di fulmine, però sono un po’ strabiliata perché da tutti me lo potevo aspettare ma non da lei.” ha sottolineato la gieffina.

Antonella Fiordelisi ha appoggiato le insinuazioni della Rossetti, ricordando che: “Lei poi ha anche uno fuori... – chiedendosi infine – Vuole fare la coppia con Luca per strategia o perché è davvero interessa?”

Antonino Spinalbese contro Nikita al GF Vip: "Non la sopporto proprio"/ "È artefatta, una provocatrice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA