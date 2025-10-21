Patrizia Rossetti si è espressa sulle ultime dinamiche di Ballando con le stelle 2025: l’elogio a Barbara D’Urso e stoccata a Selvaggia Lucarelli.

Patrizia Rossetti non ha peli sulla lingua, lo ha dimostrato nella sua longeva carriera televisiva e soprattutto nelle sue recenti esperienze nei reality. E’ reduce dalla estenuante esperienza all’Isola dei Famosi e anche lì, quando si è trattato di togliersi dei sassolini dalle scarpe, non si è certo posta delle remore o freni. A torto o ragione, la storica televenditrice e conduttrice offre spesso il suo punto di vista sui temi più dibattuti e, come racconta Coming Soon, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di lanciare una frecciatina a Selvaggia Lucarelli e di dare il suo punto di vista sul percorso di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025.

Patrizia Rossetti conosce bene quando sia importante mettersi in gioco nel contesto televisivo, anche con esperienze innovative o lontane dal proprio baricentro. Partendo da tale assunto – intervistata da Lorenzo Pugnaloni – ha dunque difeso e lodato la scelta di Barbara D’Urso di tornare in pista – nel vero senso del termine – a Ballando con le stelle 2025. “Le proposte sono queste; l’Isola, il Gf… Ha fatto bene ad accettare e mettersi in gioco nello show di Milly Carlucci. Perchè dovrebbe essere penalizzata; si comporta bene, è brava, ha tutta la mia ammirazione”.

Patrizia Rossetti promuove a pieni voti Barbara D’Urso a Ballando con le stelle 2025, elogiando in particolare la sua scelta di mettersi in gioco con qualcosa di decisamente nuovo per le sue corde professionali. Non poteva poi mancare un riferimento alla recente diatriba tra l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e Selvaggia Lucarelli. La giurata dello show di Milly Carlucci ha come rimproverato la concorrente, ‘rea’ di non offrire lo spettacolo che ci si aspettava. La Rossetti, a tal proposito – come racconta Coming Soon – ha sottolineato: “La croce Selvaggia Lucarelli c’è ovunque, so che ha detto qualcosa anche su di me. Non ci conosciamo, ma mi piacerebbe”.

Patrizia Rossetti ha poi sottolineato – sempre intervistata da Lorenzo Pugnaloni – la capacità di Barbara D’Urso di tenere testa a Selvaggia Lucarelli: “Quando sei in gioco servono educazione e rispetto per il pubblico, e soprattutto signorilità”.