Patrizia Rossetti duro scontro con Pamela Prati al GF Vip/ “Vergognati”

Patrizia Rossetti riceve pesanti critiche da Pamela Prati in diretta: ecco cosa è successo

Patrizia Rossetti ha ricevuto diverse critiche per aver fatto battute infelici ai danni di Micol Incorvaia, insieme a Wilma Goich. In puntata, la conduttrice ha subito una sorta di ramanzina generale culminata con l’intervento della sorella di Micol, Clizia Incorvaia.

Durante la puntata, è tornata in studio anche Pamela Prati che ha criticato fortemente Patrizia Rossetti per la sua condotta nei confronti della gieffina: “Patrizia piange ma ha detto molto di peggio nei confronti di Micol! Dovrebbero essere d’esempio perché hanno un’età importante e una potrebbe essere la mamma o la nonna di Micol. Quindi dovrebbero dare l’esempio. Parlano male di tutti alle spalle, parlano male pure di me! Patrizia ho scoperto quando sono uscita che hai parlato male di me, vergognati!“.

Pamela “ Patrizia ora fa la vittima e piange ma dovrebbe solo vergognarsi , ha detto cose ben peggiori dietro le spalle di Micol , hanno dato un cattivo esempio perché una e l’altra potrebbe essere la mamma e la nonna di Micol “ PAMELAAA🔥 #GFvip #incorvassi pic.twitter.com/Dt7LyQu8JX — Spinacino ossessionato (@gicarestik2) November 28, 2022

Patrizia Rossetti si è scusata durante tutta la puntata per il comportamento avuto con Micol Incorvaia, ma ha ricevuto critiche feroci da Pamela Prati. In studio, la showgirl è intervenuta duramente sulla conduttrice che dopo la puntata si è sfogata.

Patrizia Rossetti, come riporta Biccy, ha dichiarato: “Mi hanno detto che sono una S perché ho fatto una battuta, basta! Credo sia l’ora di farla finita, non dirò più niente. Poi quell’altra dallo studio [si riferisce a Pamela Prati, ndr] che dice che dobbiamo dare il buon esempio perché siamo mamme e siamo nonne. I giovani si possono permettere tutto e noi no? Ovviamente sono stata una scaricatrice di porto, sono state battute di merda che fai perché non fai un piffero. Chiedo scusa. Ma sono stata coerente, l’ho votata. Per me Micol è trasparente. Quella è stata una battuta da bar, da scaricatrice di porto”.

