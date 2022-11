Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sotto le coperte insieme?/ Il web è sconvolto

Patrizia Rossetti a letto con Luciano Punzo? La confessione degli altri inquilini

Patrizia Rossetti e Luciano Punzo potrebbero essere entrati in intimità al Grande Fratello Vip 2022, esattamente come Oriana e Antonino. Dopo la festa in maschera organizzata dal reality show sono accaduti eventi insoliti nella Casa più spiata d’Italia, una in particolare riguarda i due gieffini.

Edoardo Donnamaria chiacchierando in giardino con Attilio Romita, Edoardo Tavassi e Luca Salatino ha dichiarato: “Ragazzi mi sa che Luciano ieri sera ha… con chi? Con Patrizia Rossetti!“ e il giornalista risponde: “Sì ma Patrizia l’ha detto chiaro. Lei da questo punto di vista è bella perché quello che pensa lo dice. Non le frega proprio niente”. Queste parole lasciano intendere che i due gieffini abbiano passato la notte insieme, ma non c’è nulla di certo. Il volto di Forum non completa la frase, dunque, rimane un mistero per ora ma anche il web sembra credere che ci stata intimità tra loro come Oriana e Antonino.

Patrizia Rossetti confessa: “Vorrei essere scelta per una volta”

Rimane ancora un mistero cosa sia successo tra Patrizia Rossetti e Luciano Punzo sotto le coperte. Giorni fa, però, quello che emerge è che la conduttrice avesse bisogno di essere capita e “scelta” da qualcuno.

Come riporta Biccy, la gieffina si è lasciata andare ad un momento di sfogo con Wilma Goich e Daniele Dal Moro: “Sono sempre io che mi avvicino. Mi piacerebbe essere scelta qualche volta. Sento dentro che certe volte non sono scelta. Come tu Daniele e Wilma vi siete scelti. Vi siete sentiti e trovati. Ogni tanto mi vengono dei dubbi e mi chiedo ‘ma questa persona che mi è vicina mi capirà e accetterà realmente?’. Ma questo è più un problema mio che di chi ho vicino. Il mio atteggiamento fa pensare che io sia molto forte e invece sono tanto fragile. Non mi sento molto capita in tante situazioni”.

