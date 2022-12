Patrizia Rossetti e Wilma Goich, amicizia al capolinea?/ Daniele Dal Moro la causa della crisi…

Patrizia Rossetti accusa Wilma Goich: “Sta sempre con Daniele e…”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich al capolinea? L’amicizia tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip sarebbe ormai in crisi. Parlando con Alberto De Pisis, Patrizia Rossetti Spiega di aver recriminato a Wilma il fatto di aver messo da parte la loro amicizia: “Uno può avere i suoi tempi per riflettere e pensare” dice, aggiungendo però che essendo state entrambe le colpevoli delle battute di cattivo gusto su Micol, avrebbero potuto affrontare questo momento di difficoltà l’una al fianco dell’altra. Al contrario, Wilma ha preso le distanze da lei e le due VIP non hanno perso occasione di scaricarsi la colpa a vicenda.

Sentendosi messa da parte, Patrizia accusa Wilma di preferire la compagnia di Daniele Dal Moro alla sua: “Lei sta solo con lui” dice, aggiungendo che la cantante la cerca solo per questioni che riguardano l’organizzazione e la pulizia della Casa: “Questa non è amicizia, è opportunismo”. Patrizia non ha dubbi e, conoscendo molto bene Wilma, è sicura che nel corso della prossima puntata ci saranno molti colpi di scena: “Sono convinta che abbia detto qualcosa anche su di me. Da una parte dice una cosa e da una parte ne dice un’altra”. Ancora non c’è stato nessun chiarimento tra le due ma dobbiamo attendere la puntata per capire se effettivamente le due riusciranno a superare le incomprensioni o se invece andranno ad uno scontro ulteriore.

Patrizia Rossetti ha affrontato un momento di crisi. Dopo essere rientrata nella casa del Grande Fratello Vip ed essersi negativizzata dal covid, molte cose sono cambiate. A partire dal suo rapporto con Wilma Goich che ha subito una pesante incrinatura. La conduttrice ha confidato ad Alberto di aver pianto per tante ore dopo quello che era accaduto con Wilma: “Io sono stata a piangere 5 ore. Sai che un certo punto il Grande Fratello mi ha chiamata. Mi ero tolta tutto (il microfono ndr). Mi hanno detto: ‘Patrizia vieni in confessionale’. Io ho urlato ‘no!. Ma sono stata un altro quarto d’ora, anche venti minuti a dire di no. Dicevo ‘no, che c***o ci vengo a fare, mi sono rotta i cog***i’. Non è successo dopo la puntata, ma il giorno dopo. Perché poi il giorno dopo quell’altra non mi ha parlato un c***o. Quindi io mi sono sentita ancora più sola di prima”.

Alberto De Pisis a chiesto poi a Patrizia Rossetti se avesse ricevuto un aiuto da parte del Grande Fratello Vip e lei ha ammesso: “Sì. Infatti mi dicevano ‘perché non vieni a parlare?’. Io ero arrabbiata ‘tanto non capite un ca**o e non mi potete aiutare’. Perché ero piena. Poi dopo ho parlato con Piera e mi ha fatto calmare. Mi ha detto ‘tu devi essere tranquilla, hai fatto un errore ma l’hai capito. Adesso vai avanti’. Sono stati bravissimi e mi è servito”.











