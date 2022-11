Patrizia Rossetti e Wilma Goich, lite al GF Vip 2022/ “Caz*o, non voglio parlare…”

Patrizia Rossetti e Wilma Goich: lite dopo il caso Micol Incorvaia

Dopo essere state rimproverate da Alfonso Signorini durante la 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 per le critiche rivolte a Micol Incorvaia, tra Patrizia Rossetti e Wilma Goich volano stracci. Dopo aver riflettuto sull’accaduto tutta la notte, Patrizia ha capito di essersi fatta coinvolgere da Wilma e dalla sua gelosia per Daniele commettendo un errore che le è costato caro. La conduttrice ha cercato così un confronto con Wilma a cui ha provato a far capire il suo punto di vista. La Goich, però, ha preso le distanze dalla Rossetti chiudendosi in sè ed evitando il confronto.

“Hai un problema con me?”, ha chiesto Patrizia a Wilma: “Non ce l’ho con nessuno, ce l’ho con me” ha risposto in modo stizzito la Goich. “Non ho voglia di parlarne, non è giornata… cazz*!”, ha aggiunto ancora la cantante.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti

Furiosa, Patrizia Rossetti si è lasciata andare ad uno sfogo mentre lasciava la cucina. “Va bene ok, scusami eh… grazie Wilma, ma minchi*! Ieri sera non avevo serata ma mi sono sforzata, dai bell’egoismo, grazie!”, ha sbottato la conduttrice. Patrizia, poi, ha trovato un conforto in Antonella Fiordelisi a cui ha confessato di sentirsi spesso sola.

“Qui, per voi più adulti, è più difficile quest’avventura. Ti senti anche spesso sola stando qui”, ha detto la Fiordelisi. “E’ sicuramente più difficile per noi, ma sono contenta di aver instaurato dei rapporti come con te, Edoardo (Donnamaria ndr), Nikita che vi siete avvicinati. Mi dispiace di non trovare conforto nelle persone adulte”, ha ammesso Patrizia.

WILMA NERA CON PATRIZIA E INIZIANO A SCANNARSI PER PIACERE IO MI STO PISCIANDO DALLE RISATE #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/uqvCewsMru — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 29, 2022

