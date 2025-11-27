Patrizia Rossetti e il nuovo fidanzato più giovane: a La Volta Buona le parole sulla differenza d’età e il siparietto con Lory Del Santo.

Patrizia Rossetti racconta del suo nuovo amore a La Volta Buona, oltre la differenza d’età di 26 anni; il nuovo fidanzato corrisponde al nome di Marco Antonio, anche se la conduttrice cerca di evitare le etichette. “In realtà voglio chiarire una cosa, non siamo poi così avanti”. Una liaison che dura da alcune settimane ma che, a suo dire, non avrebbe raggiunto ancora uno step così importante da poter parlare di relazione a tutti gli effetti.

La precisazione di Patrizia Rossetti a proposito del nuovo fidanzato è poi avvalorata da alcuni aneddoti da lei stessa rivelati. Il rapporto sarebbe infatti, almeno per ora, scandito più dalla comunicazione e dal conoscersi piuttosto che dalla passione travolgente. “C’è stato appena un bacio a stampo, nulla di più”. Parole che spiazzano simpaticamente anche i presenti in studio, in particolare Antonella Elia e Lory Del Santo.

Lory Del Santo incalza Patrizia Rossetti sul nuovo fidanzato: “E’ più giovane ma pensi a conversare?!”

Patrizia Rossetti per ora preferisce così: “Ci piace stare insieme, condividiamo determinate cose; cinema, teatro, buone cene… Lo conosco da alcuni anni, è un ragazzo carino e gentile. Nelle ultime settimane ad esempio ognuno è stato a casa sua; è bello vivere così, giorno per giorno”. Vietato dunque parlare di nuovo fidanzato ma il rapporto con Marco Antonio – a dispetto della differenza d’età – vive dell’importanza di vivere quotidianamente le emozioni che arrivano e poi, giorno per giorno si vedrà.

Il racconto di Patrizia Rossetti a La Volta Buona colpisce in particolare Lory Del Santo che, con grande schiettezza e simpatia, commenta la scelta della collega. “Non ho capito la cosa della testa… Tu vai con uno giovane e guardi la conversazione, ma cos’è? Devi fare altro!”. Le parole dell’attrice divertono i presenti nello studio di Caterina Balivo ma la Rossetti dimostra di avere già la risposta pronta: “Penso che oltre il bel fisico debba esserci anche una bella testa”.