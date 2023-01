Patrizia Rossetti, furiosa lite con Giorgio Mastrota?/ “Mega sfuriata”, il retroscena

Patrizia Rossetti, lite con Giorgio Mastrota? Cosa sarebbe accaduto, il retroscena

In seguito all’addio di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022, emerge un clamoroso retroscena che la vedrebbe coinvolta in una sfuriata contro uno storico collega. L’ex concorrente, infatti, avrebbe avuto un battibecco nientemeno che con Giorgio Mastrota, anch’egli volto molto conosciuto nel settore delle televendite. A ricostruire la dinamica dei fatti è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha reso pubblica su Instagram la segnalazione di una fonte che sarebbe venuta a conoscenza di questa presunta sfuriata.

“Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. Ma, a quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio” specifica la fonte, chiarendo il presunto motivo della litigata tra i due colleghi. Ecco poi altri dettagli di quello che sarebbe accaduto: “Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip. Lui avrebbe quindi preso il posto di lei in queste televendite“.

Patrizia Rossetti e l’improvviso ritiro dal Grande Fratello Vip 2o22

Il condizionale è d’obbligo, dal momento che né Patrizia Rossetti né Giorgio Mastrota sono intervenuti sulla vicenda per confermarla o smentirla. Intanto l’ex Vippona è ritornata alla vita di sempre dopo l’improvviso ritiro dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022 per alcuni problemi di salute. Nel corso della sua avventura a Cinecittà, la regina delle televendite ha dovuto affrontare un’inaspettata positività al Covid-19, che l’ha portata assieme ad altri coinquilini ad isolarsi per qualche giorno. Proprio gli strascichi a lungo termine del virus avrebbero influito sulla sua salute.

“Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente. Pare però che ci sia un’infezione, non di grande portata, forse avuta dal covid, sta di fatto che in questi giorni non riesco ad essere attiva nella Casa, anche mentalmente, e mi dispiace. È come avere un cagnolino che ti mordicchia e l’idea di stare così, non poter partecipare alle discussioni ma anche alle cose belle non mi va” aveva spiegato prima della decisione di abbandonare il gioco.











