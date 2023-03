Patrizia Rossetti: “GF Vip 7? L’edizione più maleducata”/ “Oriana gallina spennata, Tavassi ha sbagliato…”

Patrizia Rossetti critica con gli ex compagni del Grande Fratello Vip 7: “Edizione molto maleducata, troppo forte”

Patrizia Rossetti, ospite della puntata di Casa Pipol del 17 marzo, è tornata a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip e non ha risparmiato critiche ad alcuni ex compagni d’avventura. Da assidua telespettatrice del reality, la Rossetti ha definito questa settima edizione la più maleducata che ricorda.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: si gioca al Mapei Stadium! Live score

“Ho trovato questa edizione del Grande Fratello Vip un po’ troppo forte, maleducata, fuori dalle righe per tanti aspetti. – ha esordito – Certo, mi sono anche trovata bene e forse di più con i ragazzi giovani. Ero convinta di non piacere, vista anche la differenza d’età, invece ho avuto anche delle belle soddisfazioni con i ragazzi più giovani.” E a proposito di atteggiamenti sbagliati e maleducazione, Patrizia ha detto la sua sulla squalifica di Edoardo Donnamaria: “Mi sono stupita che sia stato squalificato Edoardo Donnamaria e Tavassi sia stato solo ammonito. O ammoniti entrambi o squalificati entrambi.” D’altronde la conduttrice ha dichiarato di non ver affatto apprezzato il gesto del lancio della stecca da biliardo, e di esserne anzi rimasta colpita in negativo. Critiche però anche per Oriana Marzoli che ha definito “Gallina spennata” per la sua voce “non proprio gradevole”.

Diretta/ Sassuolo Spezia (risultato 0-0) video streaming tv: le formazioni, via!

Patrizia Rossetti: “Ero terrorizzata di accettare la partecipazione al GF Vip perché…”

Patrizia Rossetti ha inoltre raccontato come è approdata al Grande Fratello Vip 7: “Mi ha convinta Alfonso Signorini, perché erano 3 anni che mi faceva la corte. Io volevo fare l’Isola, che per il mio carattere e la mia personalità lo vedevo più adatto. Poi per problemi personali non sono potuta andare, e improvvisamente Alfonso ha cominciato a chiamarmi e mi ha convinta.” Ha inoltre confidato: “Io ero terrorizzata, conosco questi reality che cacciano degli aspetti di te anche inedita per il pubblico. Quindi rischi di dare un’immagine che non può piacere, io credevo infatti di non piacere. Invece ho scoperto di avere un pubblico femminile giovane che è andato a rispolverare la mia carriera.”

Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte: gli squalificati da evitare, 27^ giornata

La conduttrice ha infine rivelato chi secondo lei merita di vincere il Grande Fratello: “Io vorrei vincesse Nikita, Antonella, Alberto o Andrea tra quelli rimasti. Devo essere onesta, non saprei chi gradire, però spero vinca chi ha dimostrato rispetto ed educazione, che ce n’è stato davvero poco quest’anno.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA