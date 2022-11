Patrizia Rossetti ha il cellulare al GF Vip?/ Una frase tradisce la gieffina

Patrizia Rossetti, la gaffe del telefonino crea scompiglio in studio: ecco cosa ha detto

Patrizia Rossetti è stata protagonista di una gaffe molto particolare, che ha creato diverse polemiche sul web. Nell’ultima puntata si è parlato molto del bellissimo rapporto tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro. I due hanno creato un profondo legame tanto che Alfonso Signorini ha chiesto un parere anche alla conduttrice.

Dopo aver espresso la sua opinione, Patrizia Rossetti, in isolamento a causa del Covid-19, ha confessato di avere un telefonino: “Scusami eh…Ho dovuto mettere in carica il telefonino…“. In studio si è continuato a parlare di Luca Onestini e Nikita Pelizon senza intervenire sulla frase della gieffina. Ma non è finita lì, perchè Patrizia Rossetti, credendo di non essere ascoltata, ha dichiarato: “Por** miseria ho la batteria scarica…“. Un fuori onda che se da un lato ha divertito il pubblico, dall’altro ha creato discussioni sui social. Di fatto, nonostante l’isolamento, le regole del Grande Fratello Vip 2022 vietano di avere contatti con l’esterno.

Patrizia Rossetti come sta? Le condizioni della gieffina

Patrizia Rossetti è attualmente isola nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, per aver contratto il covid. La gieffina è stata la prima ad accusare sintomi e subito dopo è arrivato il comunicato della produzione: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

I fan sono preoccupati per la loro beniamina e si chiedono come stia Patrizia Rossetti. A dare una risposta è stata una conversazione tra Wilma Goich e Antonino Spinalbese che hanno dichiarato: “Lo sai che Patrizia non ha più la febbre“. Le condizioni di salute della conduttrice starebbero, dunque, migliorando.











