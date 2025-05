La televisione non ha segreti per Patrizia Rossetti; da programmi di approfondimento alle televendite, la conduttrice non si è mai fatta mancare nulla nel mondo dello spettacolo e ovviamente non poteva non prendere parte anche a uno dei reality più iconici, l’Isola dei Famosi 2025. La sua partecipazione era un po’ nell’aria e, neanche a dirlo, ha riacceso i riflettori soprattutto sulla sua vita privata. Patrizia Rossetti ha un compagno? Si interrogano così i suoi fan e non solo e nella vita della conduttrice potrebbero effettivamente esserci delle liete novità.

“Sono pronta ad aprire il mio cuore”, un’affermazione sicura e convinta da parte di Patrizia Rossetti in un’intervista recente a Verissimo. La conduttrice, che ai tempi era appunto single, si diceva pronta a vivere un nuovo amore senza alcuna limitazione e preconcetto. Al contempo, ammetteva le difficoltà nel trovare la persona giusta ma senza perdersi d’animo: “Ci vado con i piedi di piombo ma ad un nuovo compagno non pagherebbe gli errori altrui”.

Dunque, a distanza di settimane, chissà che Patrizia Rossetti non abbia trovato un nuovo compagno. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 non è stata particolarmente fortunata dal punto di vista sentimentale; ha dato tanto, ricevuto tanto, ma la sua ultima relazione ha avuto però un epilogo tutt’altro che felice. In diverse interviste ha infatti raccontato delle ragioni che hanno sancito la separazione dal suo ex marito, Rudy Londoni.

La grande gioia di unirsi in matrimonio nel 2012 – dopo diversi anni di fidanzamento – ma pochi anni dopo sono giunti alla separazione; è finita così tra Patrizia Rossetti e l’ex marito Rudy Londoni lasciando certamente un dispiacere condiviso per il naufragio della progettualità di coppia. “L’ho beccato sul fatto” – raccontava ai tempi Grande Fratello – “L’ho perdonato due volte ma alla terza…”. Patrizia Rossetti, stando ai suoi racconti, non ha tollerato i ripetuti tradimenti dell’ex marito Rudy Londoni arrivando così alla decisione di prendere strade diverse”.

