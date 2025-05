Patrizia Rossetti ha un nuovo compagno di vita? La celebre televenditrice sembra pronta per una nuova pagina di vita, dopo aver vissuto da vicino alcune delusioni di cuore. Per Patrizia Rossetti dunque sembrano pronte a spalancarsi le porte di un nuovo amore, la concorrente dell’Isola dei famosi ha confidato di essere pronta a innamorarsi nuovamente, lasciando presagire che in questo momento non sembri esserci un altro uomo al suo fianco. In passato invece Patrizia Rossetti è stata legata sentimentalmente a Rudy Ludoni, con il quale si è sposata, anche se poi il matrimonio si è rivelato sfortunato.

Alcuni tradimenti alla base del rapporto avrebbero incrinato il legame tra i due: “L’ho perdonato due volte ma alla terza…”. Patrizia Rossetti dunque non avrebbe digerito i ripetuti tradimenti dell’ex marito Rudy Londoni arrivando così alla decisione di imboccare dei percorsi diversi. Un amore finito male, ma dal quale adesso la conduttrice sembra pronta a ripartire sotto ogni punto di vista. Riguardo alla possibilità di innamorarsi, Patrizia Rossetti ha rivelato: “Ci vado con i piedi di piombo ma ad un nuovo compagno non pagherebbe gli errori altrui”.

Patrizia Rossetti pronta per un nuovo compagno? L’amore finito male

La storia con Rudy Londoni si è rivelata alla fine dei giochi una grande delusione per Patrizia Rossetti, attualmente all’Isola dei famosi ma che abbiamo apprezzato anche al Grande Fratello due edizioni fa. Riguardo al matrimonio naufragato, dopo essere durato dal 2012 al 2019, dopo essersi conosciuti nel 2006, la televenditrice aveva confessato di credere fortemente in questo sentimento sbocciato anni fa, eppure il loro amore è alla fine andato incontro ad una brusca rottura.

Un dolore che Patrizia Rossetti si è tenuta dentro per anni e del quale aveva parlato anche nella casa del Grande Fratello. Chissà che l’esperienza all’Isola dei famosi non possa rivelarsi produttiva sotto questo punto di vista per la conduttrice.

