Tra i naufraghi impegnati all’Isola dei famosi troviamo anche Patrizia Rossetti, chiamata ancora una volta a salvarsi dal televoto all’Isola dei famosi di Veronica Gentili. Questa sera andrà in scena una nuova puntata del format di Mediaset con la ex gieffina che dovrà guardarsi le spalle da Mirko e Teresanna Pugliese. Insomma, una puntata davvero ricca di colpi di scena pronta a sorprendere i telespettatori.

E della sua storia Patrizia Rossetti avrà occasione di tornare a parlare, anche se in passato ha già raccontato alcune sofferenze di cuore affrontate, come la fine della sua relazione con Rudy Londoni, un matrimonio andato in frantumi e che ha portato per diverso tempo la televenditrice a fare i conti con un dolore difficile da gestire. “Ci vado con i piedi di piombo ma ad un nuovo compagno non pagherebbe gli errori altrui” ha ammesso Patrizia Rossetti dicendosi anche pronta ad aprire nuovamente il suo cuore.

Patrizia Rossetti e i tradimenti subiti: “Beccato mio ex marito sul fatto”

Patrizia Rossetti ha raccontato in passato di aver sofferto molto per amore, ammettendo di aver visto molto da vicino i tradimenti subiti. “L’ho beccato sul fatto” – raccontava ai tempi Grande Fratello – “L’ho perdonato due volte ma alla terza…”. Patrizia Rossetti, stando ai suoi racconti, non ha tollerato i ripetuti tradimenti dell’ex marito Rudy Londoni arrivando così alla decisione di prendere strade diverse dall’ormai ex marito.

Un matrimonio dunque andato in frantumi e che ha portato Patrizia Rossetti a vivere una nuova pagina della propria vita, senza dimenticare però le sofferenze vissute molto da vicino negli anni scorsi. Ma il cuore è pronto a ripartire e chissà che l’esperienza all’Isola dei famosi non possa rivelarsi in qualche modo costruttiva sotto quel punto di vista.

