La morte di mamma Gina ha rappresentato uno dei momenti più dolorosi dell’intera vita di Patrizia Rossetti. D’altronde non si è mai pronti a perdere un genitore, specialmente all’improvviso e inaspettatamente. Non vi erano infatti campanelli d’allarme sulle condizioni di salute della madre di Patrizia, così la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della conduttrice. In una intervista a Verissimo, la regina delle televendite ha affrontato il tema spinoso della mamma Gina, ripercorrendo gli ultimi attimi insieme.

Rudy Londoni, ex marito Patrizia Rossetti: perché si sono lasciati?/ Il tradimento: "Beccato a letto con..."

Impossibile non emozionarsi o trattenere il magone, quella sera Patrizia Rossetti pensava che sua mamma Gina semplicemente stesse poco bene. Eppure se ne è andata via nel giro di poche ore, a causa dell’amianto, spiega Patrizia. “Non aveva neanche 70 anni, la chiamavano la tedesca per il biondo dei suoi capelli. Sono andata una notte da lei perché stava poco bene e invece è stata la sua ultima notte. È morta all’improvviso per l’amianto”, racconta.

Patrizia Rossetti, chi è?/ Da stella di Rete4 ai reality, la confessione choc "rischiato di morire"

Patrizia Rossetti, il legame con la mamma Gina e i problemi alla nascita

Ma i drammi, in qualche modo, sembrano essere nella storia di Patrizia, che già alla nascita rischiò grosso. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ha raccontato di essere nato al settimo mese, in largo anticipo quindi rispetto alla norma. Persino i medici erano dubbiosi sul fatto che avrebbe potuto farcela. “Non pesavo neanche un chilo”, ha raccontato la Rossetti.

“Sono nata settimina. Mia mamma Gina era al settimo mese di gravidanza e stava mischiando la pastella per fare le frittelle quando ha iniziato ad avere dei dolori tremendi e sono nata io”; il suo racconto. Dopo la nascita, Patrizia ha trascorso un paio di mesi in ospedale e mamma le ha fatto sentire tutto il suo amore, come del resto il padre e il nonno. “Mi portarono in Lambretta all’ospedale Meyer e lì rimasi due mesi in incubatrice”, la sua testimonianza.

Chi è Rudy Londoni, ex marito di Patrizia Rossetti/ "Tradimenti? L'ho perdonato due volte, poi ho capito..."