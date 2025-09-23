Patrizia Rossetti, ospite oggi a La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato di alcune vicissitudini sentimentali.

Sempre molto trasparente e coinvolgente quando si racconta, soprattutto nel merito della sua vita privata; Patrizia Rossetti – ospite oggi a La Volta Buona – ha raccontato del suo attuale stato sentimentale e ricordato qualcosa che riguarda il suo passato. “Sono libera, dopo la separazione preferisco chiudere le cose; non lasciare le cose a metà. Nel mio caso sì, ho scoperto un tradimento. Magari dovuto al fatto che le cose non andavano bene, magari anche qualche mancanza da parte mia; magari però prima di arrivare al tradimento si dovrebbe parlare…”.

La conduttrice ha approfondito il discorso sul tradimento subito anni fa, un’esperienza decisamente poco piacevole ma che non le ha impedito di ricominciare con maggiore forza e voglia di rivalsa. “L’ho scoperto casualmente… Se ho visto? Sì! Adesso però non fa più male, ognuno fa la sua vita. Ovviamente dispiace che le cose siano andate in un certo modo; quando finisce un amore fa sempre male, però ci si può rialzare”. Queste le parole di Patrizia Rossetti dalle quali si evince come a dispetto delle delusioni del passato abbia reagito con maggiori consapevolezze.

Patrizia Rossetti a La Volta Buona: “Al mio matrimonio invitai il mio primo amore…”

Sempre a La Volta Buona, Patrizia Rossetti ha offerto anche qualche simpatica rivelazione a proposito dei suoi amori del passato. “Ho avuto qualche fidanzato, anche belli focosi… Con alcuni di loro ho ancora un rapporto, pensa che al mio matrimonio invitai il mio primo grande amore”. La conduttrice, seguendo il discorso dell’importanza di non serbare rancore, ha poi aggiunto: “Certamente c’è qualcuno che non considero ma ad esempio sento ancora un mio ex fidanzato con il quale sono stato circa 8 anni”.