Patrizia Rossetti: “Infanzia? Sono cresciuta sola”/ “I miei genitori hanno vissuto la miseria e io…”

Patrizia Rossetti e l’infanzia difficile: il racconto al Grande Fratello Vip 2022

Patrizia Rossetti si racconta al Grande Fratello Vip 2022. Un filmato racchiude i toccanti ricordi che la gieffina ha riportato all’interno della Casa tra confessionali e confidenze fatte ad alcuni compagni d’avventura. Patrizia svela di essere figlia unica e di aver per questo anche sofferto: “Sono figlia unica, non ho fratelli, sorelle, sono sola. Ho passato l’infanzia da sola. La mia prima compagnia è stato un televisore in bianco e nero. Ho sempre guardato la TV, guardavo i programmi di Mina, di Raffaella Carrà o certi sceneggiati con cui sognavi ad occhi aperti.”

Patrizia Rossetti, commosso messaggio dal papà/ "Ci hai dato belle soddisfazioni"

Racconta dunque il rapporto con i suoi genitori e le difficoltà affrontate durante l’infanzia anche a causa della mancanza di soldi: “I miei genitori non mi hanno mai fatto mancare niente, anche quel poco che c’era perché non c’era molto. I miei genitori hanno provato la miseria, io anche ho tirato tanto, non avevo le stesse cose che avevano le mie coetanee. – e ancora – Poi dopo, quando ho iniziato a guadagnare, credo di avergli fatto fare una bella vita. Sono contenta soprattutto per mia mamma che è morta molto giovane e inaspettatamente, ma fino a quei giorni è stata felice, serena.” ha spiegato Pretelli.

LEGGI ANCHE:

Perla, cane di Patrizia Rossetti: "Mio amore da sempre"/ È Golden Retriver di 5 anniPatrizia Rossetti/ Litiga con Wilma Goich per Daniele Del Moro: "non te lo tocco più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA