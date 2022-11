Patrizia Rossetti/ La conduttrice è ancora positiva al Covid-19? La verità sulla polemica del cellulare…

Patrizia Rossetti ha un cellulare al Grande Fratello Vip 2022

Patrizia Rossetti è ancora assente nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per via del Covid-19. La conduttrice, infatti, si trova in isolamento in hotel separata da Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Luca Onestini, Attilio Romita ed Alberto De Pisis tutti risultati positivi al Covid-19. Fin qui nulla di strano visto che i concorrenti hanno partecipato alla diretta della scorsa settimana in collegamento dalla proprio camere d’hotel, anche se a incuriosire il pubblico è stata proprio la celebre conduttrice che durante la puntata si è lasciata scappare: “se ti sento? Scusami Alfonso ma ho dovuto mettere in carica questo telefonino per far andare l’auricolare”. Non solo, poco dopo l’inizio della parte del GF Vip Night Patrizia Rossetti ha fatto ancora una volta riferimento alla presenza di un telefono dicendo chiaramente in diretta: “cavolo, p*rca miseria ho la batteria scarica”.

Patrizia Rossetti ha il cellulare al GF Vip?/ Una frase tradisce la gieffina

Naturalmente sui social è scoppiato il caso con il pubblico che ha ipotizzato che i concorrenti risultati positivi al Covid siano tornati in possesso dei loro cellulari con tanto di collegamento ad internet. E’ andata davvero così?

Patrizia Rossetti ha un cellulare in hotel? La verità

A fare chiarezza ai tantissimi dubbi espressi sui social da parte del pubblico sulla presenza o meno in camera di Patrizia Rossetti di un telefono cellulare è stata una giornalista di Novella 2000. I concorrenti risultati positivi al Covid: Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Luca Onestini, Attilio Romita, Alberto De Pisis e Patrizia Rossetti sono isolati nelle rispettive camere di hotel e hanno avuto in dotazione un telefono, ma senza poter accedere ad internet.

Patrizia Rossetti, positiva al Covid/ Come sta? Quando tornerà nella casa del GF Vip?

“Ma quindi la concorrente aveva il suo telefono? A tutto questo c’è una spiegazione. Il Grande Fratello ha messo a disposizione ai concorrenti il materiale opportuno per poter essere in puntata e dunque, evidentemente, hanno munito Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita di telefoni o tablet per poter effettuare questo collegamento” – ha spiegato la giornalista di Novella 2000 mettendo così fine al dubbio social. “È da precisare chiaramente che sono dei telefoni che non permettono ai menzionati di poter avere contatti con l’esterno. Così come non gli è permetto tenersi aggiornati su ciò che succede fuori dalla Casa. Hanno infatti dei dispositivi che sono dotati di semplici applicazioni che permettono, per l’appunto, di poter effettuare collegamenti video di questo tipo e niente più” – ha concluso la giornalista.

COVID AL GRANDE FRATELLO VIP 2022/ Rossetti, Onestini, Charlie e Attilio positivi: "Hanno lasciato la Casa…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA