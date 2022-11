Patrizia Rossetti lascia il Grande Fratello Vip 2022 per motivi di salute/ Censura e…

Patrizia Rossetti esce dal Grande Fratello Vip 2022

Pubblico in ansia per il futuro di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice, con la sua simpatia e il suo carattere forte, schietto e diretto, ha conquistato i telespettatori del reality show che, su Twitter, non perdono occasione per elogiare e apprezzare la sua presenza nella casa. Dopo la sedicesima puntata del Grande Fratello vip 2022, però, qualcosa è cambiato e i fan non nascondono la preoccupazione. Patrizia Rossetti, infatti, ha cominciato a stare male al termine della puntata serale con Alfonso Signorini. A raccontarlo è stata Wilma Goich parlando con gli altri concorrenti.

Con la febbre abbastanza alta, Patrizia è rimasta nel suo camper, lontana dagli altri concorrenti, in attesa di essere visitata. Dopo aver trascorso diverse ore in confessionale, Patrizia ha lasciato la casa per essere trasportata in infermeria come ha svelato a cena Wilma Goich.

Come sta Patrizia Rossetti?

Con la febbre alta, Patrizia Rossetti ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2022 per ricevere le cure necessarie in infermeria. Mentre Wilma Goich lo raccontava agli altri concorrenti durante la cena chiedendosi se avesse la televisione e se potesse guardarli, è scattata la censura della regia. Nessun discorso sulla Rossetti è stato mostrato dalla censura che preferiscono mantenere il riserbo sulla situazione.

Sul web, si rumoreggia e ci si chiede se quella della conduttrice sia una semplice forma influenzale o se sia covid. Tutti i concorrenti, settimanalmente, vengono sottoposti al tampone. Il pubblico spera di rivedere il prima possibile nuovamente nella casa Patrizia che è al televoto con George Ciupilan, Charlie Gnocchi e Wilma Goich.

