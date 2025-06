Patrizia Rossetti - concorrente all’Isola dei Famosi 2025 - ha rivelato i tradimenti dell’ex marito Rudy Londoni e sul tema della maternità...

Non poteva che primeggiare anche all’Isola dei Famosi 2025, nelle case degli italiani risuona da anni la sua voce prorompente; Patrizia Rossetti, regina delle televendite e anche tra i personaggi televisivi più amati di sempre. Soprattutto negli ultimi anni si è cimentata con l’esperienza dei reality mettendo in evidenza peculiarità caratteriali ma anche storie personali che prima forse erano emerse in modo più frammentario.

Spicca tra le curiosità riguardanti Patrizia Rossetti – concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 – la rottura con l’ex marito Rudy Londoni. Oggi la conduttrice non ha un nuovo compagno, ma non perchè scottata da quella relazione scandita, come da lei raccontato, da alcuni tradimenti. Il suo cuore sarebbe anche pronto ma, come giusto che sia, con le dovute riserve: “Ci vado con i piedi di piombo”.

Patrizia Rossetti e il concetto di maternità: “Mi sento mamma anche senza figli”

L’amore le ha regalato grandi emozioni, a prescindere dall’esito; Patrizia Rossetti non ha però coronato la gioia della maternità durante le sue relazioni. Non c’è una vera e propria ragione, come da lei spiegato, ma c’è un aspetto in particolare che alimenta in lei particolare fastidio: “Mi infastidisce quando mi dicono: ‘Zitta perchè non sei mamma’…” – ha raccontato la concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 – “La verità è che siamo tutte mamme, è un istinto che risiede a prescindere dentro di noi”. Questo il pensiero di Patrizia Rossetti che ha sottolineato come l’istinto materno possa professarsi anche in altre forme seppur non direttamente verso i propri figli.

L’attualità, come noto, vede Patrizia Rossetti impegnata all’Isola dei Famosi 2025 e in particolare con la graticola del televoto. Questa sera – 25 giugno 2025 – la conduttrice vivrà in bilico tra l’addio ad un passo dalla finale e la certezza di potersi giocare le proprie carte per la vittoria del reality.