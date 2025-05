Patrizia Rossetti e Mirko Frezza, scintille all’Isola dei Famosi 2025

Patrizia Rossetti e Mirko Frezza infiammano l’atmosfera dell’Isola dei Famosi 2025 discutendo a causa di un coperchio della pentola sporca. I naufraghi sono sempre più nervosi e la mancanza di cibo, unita alle difficoltà di convivere, crea sempre più tensioni al punto che basta una piccola incomprensione per scatenare liti accese. Tra Mirko Frezza e la Rossetti, così, la discussione è partita quando il primo ha fatto notare alla conduttrice la presenza del coperchio sporco che nessuno ha pulito. Una disattenzione del gruppo che Mirko ha fatto notare alla Rossetti la quale, tuttavia, non ha reagito nel migliore dei modi.

“Sono arrivata lì al fuoco e Mirko a suo modo mi dice che ieri sera non era stato pulito il coperchio…E quindi? Volevo dirgli chissenefrega…”, ha sbottato Patrizia dopo essere andata a lavare il coperchio in mare provando anche a calmarsi.

Lo sfogo di Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025

Dopo aver lavato il coperchio, Patrizia Rossetti è tornata dal gruppo facendo notare a Mirko Frezza quanto sia facile pulire un semplice coperchio. “Non ci voleva molto eh Mirko”, ha detto la Rossetti punzecchiando il compagno. “Si fa prima a farle le cose prima di dirle…Io ieri sera ero qua a fare il fuoco e non ho pensato a lavare il coperchio…Chi l’ha visto bastava che agisse di conseguenza…”, ha aggiunto continuando a puntare il dito contro Mirko che, secondo Patrizia, avrebbe potuto lavarlo personalmente invece di far notare la sua presenza accanto al fuoco.

Già nervosa per le condizioni fisiche in quanto ha ammesso di non sentirsi al massimo della forma, la Patrizia si è poi sfogata in confessionale svelando il motivo del suo disappunto: “Qual è alla fine il problema? Devono pulirlo le donne e gli uomini no?”, ha concluso la conduttrice.