Patrizia Rossetti nel cast del Grande Fratello Vip?/ La conferma in un dettaglio nel video indizio!

Patrizia Rossetti, secondo l’indiscrezione riportata da Biccy, potrebbe essere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7. Continuano le indiscrezioni su chi entrerà dalla porta rossa di Cinecittà. Questa volta i sospetti sono ricaduti sulla conduttrice, per un video di presentazione pubblicato dalla pagina ufficiale del reality show. Nella brevissima clip si mostrano i piedi della candidata che entrerà nella casa più spiata d’Italia da settembre.

Proprio quel particolare ha tradito Patrizia Rossetti, in quanto i piedi mostrati nella clip sembrano corrispondere a quelli sulla sua pagina Instagram. A scoprirlo è stata la pagina IG, Reality Edition che ha subito notato l’incredibile somiglianza tra le foto e il video. In effetti, basta anche uno sguardo superficiale per notare che si tratti proprio della conduttrice televisiva.

Se la sua arma vincente è la schiettezza, nella Casa dirà la sua senza peli sulla lingua… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/mkIwpJKRiR — Grande Fratello (@GrandeFratello) August 31, 2022

L’ipotesi che Patrizia Rossetti possa essere la nuova concorrente del Gf Vip aumentano, se si pensa che la conduttrice, nel 2019, aveva chiesto di partecipare al reality show.

Come riporta Biccy, la Rossetti aveva dichiarato: “Se mi vedrete mai al Grande Fratello Vip? Ammetto che le possibilità ci sono. Magari potrei entrare nella Casa durante il reality show. Alfonso fammi entrare! Sono curiosa di confrontarmi con altre persone. Poi sarebbe tipo una prigione dorata e, siccome io amo molto la mia libertà, potrebbe essere una bella sfida con me stessa. Il mio carattere tosto. Ho l’età giusta per mettere sugli attenti determinate persone. Questa sarebbe una sfida interessante. No non mi spaventa troppo, arei curiosa di mettermi alla prova. Innamorarmi nella casa? Potrei incontrare al massimo un toy boy, e l’idea non mi piace. Ma se mi dovessi innamorare di qualcuno non avrei problemi a mostrare il mio sentimento“.

