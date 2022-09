Patrizia Rossetti, “Non escludo di innamorarmi al GF Vip”/ E sulle opinioniste…

Patrizia Rossetti nel cast del GF Vip 7? “Mi piacerebbe mettermi alla prova…”

Patrizia Rossetti sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. Al momento la popolare conduttrice non ha confermato la sua partecipazione ma in un’intervista al Settimanale Nuovo ha spiegato che sarebbe pronta al vivere questa esperienza con entusiasmo. Al giornalista che le ha chiesto come si immagina all’interno della casa Patrizia Rossetti ha risposto: “Credo che sarei semplicemente me stessa. Non penso che qualcuno possa cambiare perché ci sono le telecamere”. Patrizia Rossetti è sempre stata una fan del reality tanto da averlo seguito dalla prima edizione. Patrizia non teme la convivenza con gli altri concorrenti e anzi l’idea di condividere gli spazi con altre persone solletica la sua curiosità: “Mi piacerebbe mettermi alla prova condividendo le mie giornate con persone di età e cultura diverse e che all’inizio mi sono sconosciute. In più sarebbe l’occasione giusta per confrontarmi con i giovani di oggi”.

Patrizia Rossetti non cerca però il rilancio televisivo come è successo ad altri suoi colleghi: “Non devo dimostrare nulla. Se partecipassi al programma, non mi aspetterei né la vittoria né di lavorare più dopo. In genere non succede mai…”. Patrizia Rossetti ha poi espresso un parere sulle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli: “Sonia mi piace molto perché è arguta e tagliente al punto giusto. Orietta è il mio tortellino, è tenera e buona ma di certo non te le manda a dire”.

Patrizia Rossetti ha alle spalle un matrimonio finito. Il matrimonio con Rudy Londoni è giunto al capolinea nel 2012. I problemi erano subentrati prima della partecipazione di Patrizia al reality Pechino Express: “Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”, aveva rivelato tempo a Dipiù. Nei mesi scorsi, Patrizia sembrava essere tornata serena con Michele Vanossi.

Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Patrizia ha però confidato che con Michele è nata solo una bella amicizia: “Sono single da quattro anni perché ho sofferto per la fine del mio matrimonio in cui credevo molto: il mio ex era un diavolo con la faccia d’angelo. Oggi però sono pronta ad innamorarmi di nuovo. E magari potrebbe accadere proprio nella Casa…”. Chissà che Patrizia non trovi un nuovo amore proprio all’interno della casa.











