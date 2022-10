Patrizia Rossetti, “Non mi aspettavo che reagissi così male”/ L’attacco ad Attilio…

Patrizia Rossetti si confronta con Attilio Romita dopo le nomination, è scontro

Patrizia Rossetti si confronta con Attilio Romita sulle nomination. Il concorrente del Grande Fratello Vip si era sentito offeso e attaccato da Patrizia che però nella serata di ieri ha cercato di chiarire i motivi che l’hanno portata a mandarlo in nomination: “Ho pensato ad una cosa ironica perché ho pensato che Attilio fosse una persona così intelligente che magari ci avrebbe fatto una risata rispondendo a tono. Non mi aspettavo invece che tu la prendessi così male”, dice rivolgendosi a Romita. Attilio Romita però fa notare a Patrizia che avrebbe potuto nominare un’altra persona ma la Rossetti replica: “Non potevo farlo. E’ la prima volta che ti voto e probabilmente sarà anche l’ultima. Non avevo altre motivazioni per mandare in nomination altri”.

Patrizia Rossetti si difende spiegando ad Attilio Romita che non sua intenzione fargli del male: “Non potevo dire che eri pesante o rompicoglioni perché non è vero. Io ho ascoltato la tua storia e mi sono emozionata ma tu non mi hai chiesto nulla della mia storia. Avresti preferito che avessi detto questo?”. Intanto nella giornata di ieri proprio Attilio Romita e Patrizia Rossetti sono stati censurati dalla regia del Grande Fratello Vip. Entrambi hanno parlato dei meccanismi di gioco del reality sganciando delle vere bombe. La Rossetti infatti aveva dichiarato: “Allora ragazzi il Grande Fratello non è la Tribuna politica, non è Carta Bianca, non è Buon pomeriggio, è il Grande Fratello e vuole far uscire queste cagate. Vi va bene? Se vi va bene è così, sennò quella è la porta rossa e si va via”.

Patrizia Rossetti fa una gaffe su Barbara D’Urso

Patrizia Rossetti fa una gaffe su Barbara D’Urso. Nella serata di ieri nella casa del grande Fratello Vip è stata organizzata una festa. Tra i brani è stato messo anche Wake Me Up di Avicii e Patrizia Rossetti ha chiesto di fare silenzio. Patrizia si è bloccata e ha chiesto agli altri di fare silenzio in quanto il brano le ricordava qualcosa. Dopo averci pensato un po’ la vippona ha capito che si trattava di una sigla di un programma di Barbara d’Urso, peccato però che non abbia azzeccato il programma.

Patrizia Rossetti ha infatti detto: “Fermi tutti che questa qui la conosco. Oddio ragazzi questa canzone è di una famosa trasmissione, ma non mi viene in mente. Stare qui dentro mi ha fuso, non mi ricordo più nulla della tv e dei programmi. Eppure prima le ricordavo tutte. Però questa musica è famosa sono sicura che sia di uno show importante! – ha continuato Patrizia – Dai ma perché non mi viene in mente, ora ci devo pensare perché deve venirmi in mente. E siamo solo ad un mese di reality. Aspettate che forse ce l’ho. Sì, ecco, è Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso! Come ho fatto a non capirlo subito?! Certo sono sicura è la sigla iniziale di Pomeriggio 5, ma come ho fatto ha scordarlo. No ragazzi per me è importante è il mio lavoro la tv devo ricordarmi”.

