Buona la prima, ma con riserva; si può riassumere così il giudizio dei naufraghi rispetto al contributo di Teresanna Pugliese all’Isola dei Famosi 2025 in qualità di leader. Per circa un mese era stato Omar Fantini a prendersi tale onere e onore, ottenendo anche grande riscontro da parte dei concorrenti; non è andata proprio così per l’ex volto di Uomini e Donne che soprattutto nei primi giorni ha avuto modo di scontrarsi sia con il suo mentore che con – tanto per cambiare – Dino Giarrusso.

Dal razionamento del riso alla gestione delle risorse; bene ma non benissimo per Teresanna Pugliese come leader dell’Isola dei Famosi 2025. “Teresanna troppo aristocratica per fare la leader? Solo nel senso che era meno operativa di me” – spiega Omar Fantini – “Ero un po’ più manuale io… Se me lo volete far dire è un discorso, ma per me non è stata un disastro; ci sono stati degli errori, come nel dosaggio del riso”.

Teresanna Pugliese: “Da leader dell’Isola dei Famosi 2025 mi sono ricreduta su diversi compagni di viaggio…”

Più tenue rispetto ai giorni scorsi anche il giudizio di Patrizia Rossetti che ha spalleggiato Teresanna Pugliese in questa prima settimana da leader dell’Isola dei Famosi 2025. “Ho detto che Omar Fantini ha rosicato? Così mi è sembrato in quel momento ma in realtà non ce l’aveva con Teresanna ma più con Dino che con tutti i suoi calcoli matematici non ci ha capito un piffero!”. Interviene anche Simona Ventura che promuove l’ex volto di Uomini e Donne: “Spezzo una lancia in suo favore, è la prima volta che è leader, deve semplicemente imparare”.

Arriva ovviamente anche il feedback di Teresanna Pugliese rispetto alla sua esperienza da leader all’Isola dei Famosi 2025: “A me risulta facile fare la leader a casa mia nelle mie comunità perchè ho confidenza e so che le mie intenzioni non vengono fraintese; qui invece, dove Omar ha già coordinato tutto e tutti, entro un po’ a gamba tesa. Sulla storia del riso io e Dino non andavamo per niente d’accordo…”. La naufraga ha poi concluso: “Io questa settimana ho pensato a familiarizzare quasi con tutti e mi sono avvicinata ad alcuni compagni di viaggio e devo dire che è stata una bella settimana”.