Patrizia Rossetti, pesanti accuse sul GF Vip:”Vivono nella sporcizia”/ “Su Mastrota…”

Patrizia Rossetti, i problemi di salute durante e dopo il Grande Fratello Vip

Patrizia Rossetti, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, non sembra particolarmente soddisfatta dell’esperienza al reality, principalmente per alcune ripercussioni dal punto di vista della salute. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la televenditrice si è infatti soffermata sia sulla scarsa igiene nella casa che sui guai fisici accusati durante il programma. “Ho fatto bene a lasciare la casa, il medico dice che i dolori alle gambe sono sicuramente dovuti al post Covid“.

Patrizia Rossetti, nel corso dell’intervista per Nuovo, ha raccontato come i problemi di salute sorti nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip abbiano turbato non solo la sua permanenza ma anche il suo umore. “Non so in che modo ho preso il Covid: durante una diretta mi sono sentita la febbre alta e la mattina seguente ho comunicato il mio malessere”. Dopo il percorso di guarigione e la recente uscita dalla casa, le cose non sono ancora migliorate: “Purtroppo è in corso anche un’infezione e ho fatto esami specifici dai quali si capirà se sono dovuti al virus oppure a qualche batterio che avrei inserito all’interno della Casa”

Patrizia Rossetti al GF Vip: tra presunte liti e critiche per la scarsa pulizia.

Patrizia Rossetti è stata decisamente sfortunata dal punto di vista della salute; prima il Covid e poi i dolori articolari hanno pregiudicato la sua esperienza al GF Vip. Parlando al settimanale Nuovo, ha spiegato: “E’ stata una bella avventura che mi ha regalato tante emozioni, ma se avessi saputo che avrei avuto questi problemi non avrei mai partecipato. L’ho trovata molto soffocante come esperienza, piena di perfidia e cattiveria“. Oltre ai guai fisici, Patrizia Rossetti sembra dunque puntare il dito contro l’atteggiamento di alcuni compagni di viaggio, oltre a mettere in discussione le abitudini igieniche dei concorrenti.

“Se i ragazzi imparassero a vivere meno nella sporcizia sarebbe decisamente meglio”. L’accusa di Patrizia Rossetti sarebbe dunque generale e riferita ad abitudini poco affini ai suoi standard di pulizia. Sulle divergenze umane invece, ha spiegato: “Mi sono agitata con Antonino: mi ha accusata di essere stata egoista e poco sensibile nei confronti di Wilma Goich, il che non è vero”. Proprio sulla cantante, incalzata sulla particolare amicizia con Daniele Dal Moro, ha affermato: “Era veramente gelosa delle ragazze la dentro. La trovo una cosa davvero stupida e infantile“. Inoltre, nel corso dell’intervista Patrizia Rossetti ha voluto spegnere definitivamente le voci sul presunto smacco professionale di Giorgio Mastrota ai suoi danni. “Tra noi non c’è invidia, siamo il re e la regina delle televendite, non ci siamo mai rubati nulla” – e aggiunge – “Da cosa nascono le voci? Penso a qualcuno che magari ha provato invidia per il mio successo al GF Vip. Adesso ho ripreso con le televendite e ho anche due nuovi contratti”.











