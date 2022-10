Patrizia Rossetti piange, Emanuela Folliero “Noi come sorelle”/ La toccante amicizia

Emanuela Folliero: “Patrizia Rossetti una regina, noi come sorelle”

Momento di profonda commozione al Grande Fratello VIP per Patrizia Rossetti, che riceve la sorpresa di una sua grandissima amica, la collega Emanuela Folliero. Quando entra nella casa, ovviamente Patrizia è ‘freezzata’, così Emanuela può parlare a cuore aperto, senza interruzioni. “Solo il Grande Fratello può farti stare zitta per un po’ “, apre ironica la soubrette. “Stai facendo un grandissimo percorso, sei sempre in casa mia perché guardo sempre il reality“, racconta. “Tutte le generazioni ti vogliono bene. Ma noi più che le signore di rete 4 noi siamo grandi amiche. Noi presentavamo le telenovela e tu sei una regina. Sei una donna di cuore, una donna vera, che arriva al pubblico”, assicura la Folliero.

Patrizia Rossetti piange per la sorpresa di Emanuela Folliero al Grande Fratello VIP

Mentre Emanuela parla, Patrizia piange, intenerita dalle parole della sua grande amica. “Sei una persona che si assume le sue responsabilità, che dice le parolacce…ma sei tu. Ti vedo in questa casa e mi mancano i tuoi messaggi da otto o nove minuti”. “Grazie mille! Ti amo!”, risponde Patrizia, sbloccando il freeze. “I parenti non si scelgono, gli amici sì. Io sono una sorella per te. E’ un bel momento per te, fidati. Che bella l’amicizia, la auguro a tutti”, conclude la Folliero congedandosi tra gli applausi del pubblico in studio. Patrizia è felicissima, questo momento resterà per lei indimenticabile.

