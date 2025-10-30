Cos’ha detto Patrizia Rossetti su Simona Ventura? La frase che sta facendo impazzire i social.

Patrizia Rossetti continua a portare avanti il suo lavoro in televisione con tanta freschezza, ironia ed energia, risultando sempre schietta davanti al pubblico. Dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi come concorrente, ecco che oggi ha ricordato in una lunga intervista su Mio il suo percorso, dicendo la sua anche sul Grande Fratello e in particolare su Simona Ventura. “È stata un’esperienza difficile e per certi versi soffocante“, racconta riguardo all’Isola, dove dice di aver imparato tante cose, dalle più semplici alle più complesse.

“Avevo detto tre settimane prima che avrebbe vinto Cristina e così è stato“, continua poi Patrizia Rossetti, rivelando di aver previsto in qualche modo la vittoria della concorrente, che oggi per la scommessa le deve una cena: “Per me era importante esserci in un certo modo. Sono felice per Cristina, ma aspetto la cena“. Oggi Patrizia Rossetti deve reinventare la sua carriera in seguito alla partecipazione ai reality di Canale 5, ed è prontissima a farlo: “Io, a parte il mio zoccolo duro delle televendite e delle ospitate, sono aperta a ciò che verrà”.

Patrizia Rossetti e le conduttrici: “Simona Ventura? Lei è differente da me…”

Patrizia Rossetti non si trattiene poi dal dire la sua su alcune conduttrici che vanno forti in tv, come Caterina Balivo, che ritiene frizzante e molto schietta. Ma anche Silvia Toffanin, che stima molto per il suo essere estremamente garbata. E infine, parla dell’attuale conduttrice del Grande Fratello: “Simona Ventura: lei è differente da me, ma mi piace perché è arguta, perspicace, un po’ cattivella al punto giusto. Quando conduceva L’Isola dei Famosi la trovavo strepitosa“. Invecchiare la spaventa? Le chiede il Settimanale Mio. Ed ecco cosa risponde lei: “No, affatto. Mi spaventano la malattia e il dolore, non l’invecchiamento. Sono una delle poche donne di spettacolo che non si è mai rifatta“, confessa, “Adoro le mie rughe perché raccontano la mia vita. Non uso filtri, niente artifici. Preferisco essere me stessa“.