L’avventura a L’Isola dei Famosi non è iniziata con il piede giusto per tanti naufraghi. Se in molti hanno deciso di abbandonare il gioco già pochi giorni dopo lo sbarco in Honduras, altri stanno resistendo ma non senza polemiche e litigi vari. Questo è ad esempio il caso di Patrizia Rossetti, concorrente de L’Isola dei Famosi, che negli ultimi giorni ha aperto una discussione con alcuni compagni a causa delle porzioni di riso. Ma cosa è successo? La conduttrice si è lamentata con i compagni accusandoli di lasciarle sempre una porzione di riso inferiore agli altri, e per questo di avere poco cibo a sua disposizione.

Come sta Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025, si ritira?/ “Ho un problema al piede, la lastra…”

Secondo la presentatrice, infatti, al momento di fare i piatti i compagni le lascerebbero sempre meno riso rispetto agli altri. Nel dettaglio, Patrizia Rossetti ha spiegato che consegnando lei stessa il cibo, non si accorge quando il giro è finito e spesso dà due volte alla stessa persona la doppia razione, non trovandone più poi per sé stessa. Ci sarebbe dunque chi prende il riso due o tre volte mentre lei sempre e solo una. Per questo ha chiesto ai compagni di avvisarla non appena termina il giro in modo che tutti possano avere la stessa razione di riso.

Patrizia Rossetti ha un compagno? "Pronta a dare il cuore"/ "In passato ho pagato i tradimenti"

Patrizia Rossetti si lamenta a L’Isola dei Famosi: lo sfogo contro i compagni

In particolare Patrizia Rossetti si è scagliata contro Dino e Mirko, spiegando come questi spesso arrivino da lei con la ciotola vuota per farsela riempire nuovamente quando lei è ancora impegnata nel primo giro e non ha neppure ancora mangiato. “Sembra di essere a scuola” ha sottolineato la Rossetti rivolgendosi ai compagni, non per nulla soddisfatta del comportamento dei naufraghi. Sul web, gli utenti hanno commentato il battibecco, dando ragione proprio a Patrizia Rossetti, che secondo i telespettatori ha fatto bene a sfogarsi in questa maniera.