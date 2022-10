Patrizia Rossetti sbotta al GF Vip “Ognuno fa i ca*i suoi”/ L’attacco a Daniele, Giaele e Spinalbese

Patrizia Rossetti il duro sfogo contro Daniele Dal Moro e Wilma Goich

Dopo la lite con Pamela Prati, Patrizia Rossetti ha manifestato il suo disagio rispetto agli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip 2022. In confidenza a Luca Salatino, la conduttrice si sfoga e butta fuori tutto quello che non sopporta degli altri vipponi.

Il primo a non rientrare nelle sue grazie è Daniele Dal Moro che, ha detta di Patrizia Rossetti, è protetto da Wilma Goich. La conduttrice, come riporta Novella 2000, dichiara: “A Daniele che glielo dica la Wilma, che è il suo pupillo. Io non glielo dico perché lui può far tutto. Eh ho capito. Cioè ha visto che stavamo sistemando io, Charlie e Edoardo, ha preso il tegame e l’ha messo lì ed è andato a fare il tapis roulant. Ca**o ma ci vuole tanto a sciacquare il tuo tegamino e la tua ciotola? Oh ma cosa siamo diventati? Servi di tutti? Io sono stufa… Dai”. Lo sfogo della gieffina, però, non si ferma al bel veronese.

Patrizia Rossetti si scaglia contro Giaele De Donà e Antonino Spinalbese

Patrizia Rossetti sembra un fiume in piena e, parlando con Luca Salatino, non si tiene sui suoi compagni d’avventura. La conduttrice, si sfoga su certi atteggiamenti che assumono Giaele De Donà e Antonino Spinalbese.

Il primo attacco di Patrizia Rossetti è, come riporta Novella 2000, alla giovane influencer di cui dichiara: “Quell’altra (Giaele ndr) si preoccupa solo di fare il nude look per fare il barbecue. È pronta adesso. Tutta sistemata. Nude look e capelli pronti. Pronta per andare a fare il barbecue. Non fa un ca**o dalla mattina alla sera. Va bene. Io lei non l’ho mai votata. Adesso so quando votarla e perché votarla. Onestamente non mi aveva fatto niente, ma adesso ho capito”. Poi parla anche di Antonino Spinalbese: “Quell’altro sono tre ore che ci stanno da fare le prove e glielo dico. E lui cosa mi risponde? ‘Lo so già’. No, non sai un ca**o, Antonino. Non sai come fare la presa”. In generale, Patrizia Rossetti aggiunge: “Quelle altre sono sparite. Eh va bene. Qua ognuno si fa i ca**i suoi. Non gliene frega proprio un ca**o a nessuno. Allora permetti che mi faccio i ca**i miei pure io? Sto così da ieri sera. E domani sarà peggio di oggi. Se mi mettono tra gli immuni mi inca**o. Mi inca**o come una bestia, si”. Puoi guardare la clip ufficiale cliccando qui.

