Patrizia Rossetti non ha ancora superato la crisi all'Isola dei Famosi 2025 e potrebbe lasciare prima della finale del reality: cosa sta succedendo

Non è stata l’Isola dei Famosi che avrebbe sperato quella che Patrizia Rossetti ha vissuto nei panni di naufraga. Dopo una partenza tranquilla e spensierata, la concorrente ha iniziato ad avere delle prime difficoltà nella convivenza con gli altri. Ma è stato soprattutto un infortunio ad ostacolare il suo percorso in Honduras: Patrizia ha infatti ammesso di essersi fatta male al piede dopo poche settimane di permanenza sull’Isola, credendo tuttavia fosse nulla di grave. Invece il dolore non è passato, e solo pochi giorni fa è arrivato il responso: il dito in questione è rotto.

Patrizia Rossetti ha un nuovo compagno?/ “Sono pronta, ma vado con i piedi di piombo”

A causa di questo infortunio, la sua Isola è stata inevitabilmente penalizzata: Patrizia non ha potuto partecipare ad alcune delle prove fisiche, e le poche che ha sostenuto è riuscita raramente a portarle a termine e mai con successo.

Patrizia Rossetti di nuovo in crisi all’Isola dei Famosi 2025: cosa sta succedendo alla naufraga

Una situazione, questa, che col passare delle settimane l’ha fortemente scoraggiata e messa in crisi, al punto da chiedere ai compagni d’avventura di nominarla e mandarla al televoto, con la speranza di essere poi eliminata dal pubblico. Il popolo della TV l’ha invece supportata e salvata, chiedendole così di resistere. Una spinta che è arrivata forte a Patrizia Rossetti, almeno fino a qualche ora fa, quando si è resa protagonista di un nuovo sfogo. “Sono inutile”, ha dichiarato la naufraga dopo essersi rifiutata di partecipare alla pesca delle lumache con Cristina Plevani, Omar Fantini e Teresanna Pugliese. A nulla sono serviti i tentativi di convincerla a partecipare: Patrizia si è tirata indietro, mettendo il broncio. La naufraga è effettivamente in crisi e forse anche allo stremo delle forze, il che ci porta a mettere in dubbio la sua permanenza nel reality fino alla finale.

Patrizia Rossetti: “Sono in difficoltà, ho un dito rotto”/ Infortunio all’Isola dei Famosi: “Dopo 1 mese…”