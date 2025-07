Patrizia Rossetti replica alle critiche di Selvaggia Lucarelli: ecco le sue dure parole

Sono passati solo pochi giorni da quando Patrizia Rossetti ha lasciato l’Isola dei Famosi, proprio a un passo dalla finale. Dopo quasi due mesi di permanenza in Honduras, la conduttrice è stata eliminata, dopo un’esperienza estremamente intensa sia dal punto di vista fisico che psicologico. In una lunga intervista rilasciata a LolloMagazine con Lorenzo Pugnaloni, Patrizia ha raccontato il suo percorso sull’Isola, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Prima di tutto, si è detta molto felice per la vittoria di Cristina Plevani, spendendo parole di stima anche per Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi.

Durante il suo percorso nel reality, però, non sono mancate le critiche. In particolare, Patrizia ha ricevuto una stoccata da Selvaggia Lucarelli, presente in studio durante una delle dirette, che non ha esitato a definirla una “lagna“. Un commento che non è passato inosservato, aprendo un piccolo scontro a distanza tra le due. Difatti, una volta tornata alla vita reale, la Rossetti ha voluto rispondere per le rime alla giornalista.

Patrizia Rossetti non risparmia Selvaggia Lucarelli: cos’ha detto

“Siamo diverse, lei fa l’opinionista aggressiva, ma siamo entrambe schiette. Avevo un dito rotto al piede, vorrei vedere lei. Mi piacerebbe conoscerla, però la chiamerei anche io una lagna perché rompe sempre le pa*le! Anche a Ballando con le stelle, dovrebbe essere più morbida, anche perché le sue forme fisiche la definiscono morbida“, ha detto Patrizia Rossetti durante l’intervista a Lollomagazine.

Dopodiché, l’ex naufraga ha negato una sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello, tenendo però aperte le porte riguardo un suo possibile coinvolgimento nella versione GOLD del reality, che dovrebbe partire all’inizio del 2026: “Non rifarei nessuna esperienza, di GF ho già fatto più di cinque mesi. L’edizione GOLD? Io ho sentito parlare di coppie, ma se fosse un format diverso, potrei pensarci. Altrimenti è vero ciò che dice la Lucarelli, sarei una lagna”.

