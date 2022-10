Patrizia Rossetti sfotte Pamela Prati “Cul* piatto”/ “Bello è quello di Nikita”, è scatta la polemica!

Patrizia Rossetti commenta il lato B di Pamela Prati

Patrizia Rossetti ironizza sul lato B di Pamela Prati definendo “piatto”. La showgirl sarda reagisce male lasciando la festa del Grande Fratello Vip. Una battuta uscita male quella della conduttrice che ha definito il sedere della Prati un cu*o piatto! La reazione della showgirl è stata forte visto che, una volta uscita dal confessionale, ha preferito abbandonare la festa e chiudersi nella sua stanza privata senza più far ritorno in mezzo agli altri vipponi. La Rossetti ha discusso con Elenoire Ferruzzi e Wilma Goich di quanto successo precisando che il fatto che la Prati sia stata la primadonna del Bagaglino non le permette di essere più diva delle altre.

“Io con Pamela volevo solo essere ironica però lei si mette sempre in competizione con le ragazze… per me il culo bello è quello di Nikita, diciamolo” – ha detto la Rossetti che parlando della sua battuta ha aggiunto – “a me dispiace se Pamela si mette in competizione con le ragazze… lei non è cattiva però è più forte di lei, si deve mettere in competizione con tutte le donne. io volevo solo essere ironica, almeno puoi accettare una battuta”.

Patrizia Rossetti contro Pamela Prati: “ha fatto 2 Bagaglini, ma chi se ne frega?”

Non solo, Patrizia Rossetti ha commentato anche i comportamenti e gli atteggiamenti di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dicendo: “si prende 5 vestiti, vuole essere l’ultima ad uscire, Ma diamoci tutti una calmata, un po’ di umiltà!Ok, ha fatto 2 Bagaglini, ma chi se ne frega?! Stamo a fa’ ‘na sfilata demmerd* no chissà che! Siamo al Grande Fratello, eh!”.

Che dire tra la conduttrice e la showgirl sembra non scorrere buon sangue. Eppure le due si erano chiarite e sembravano essere ritornate amiche, ma forse è solo stata un calma apparente!

