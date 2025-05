Il pubblico può aspettarsi da un momento all’altro l’ennesimo ritiro dall’Isola dei Famosi che è da sempre il reality show più duro da sopportare dato che bisogna avere a che fare con la convivenza forzata, gli animali che mordono o mettono in pericolo la salute dei naufraghi, per non parlare dei tifoni, del caldo torrido, e della fame e del cibo a cui si pensa h24 anche se rende la vita in Honduras ancora più difficile.

Per quanto riguarda un possibile ritiro, ecco che la prossima potrebbe essere nientemeno che Patrizia Rossetti, una dei concorrenti più forti, almeno sulla carta, e senza dubbio una delle più famose in quel cast che non ha mai convinto buona parte del pubblico. Ieri si è mostrata profondamente in crisi e durante uno sfogo con la collega Cristina Plevani ha detto chiaramente che sente la mancanza di tutto.

Patrizia Rossetti, addio all’Isola dei Famosi? Il suo ritiro è sempre più vicino

L’ha detto chiaro e tondo, Patrizia Rossetti: non ne può più dell’Isola dei Famosi. Le manca tutto, dalla sua vita in generale all’indipendenza, e peggio di ogni cosa si sente impotente in un gioco dove bisogna essere partecipi e cercare di fare la propria parte se no si viene esclusi e mano a mano il pubblico boccia in toto. “Sono a terra a livello psicologico” ha confidato ancora la conduttrice, facendo preoccupare tutti i telespettatori, che la vorrebbero solo vedere sorridente e battagliera come suo solito.

Purtroppo la naufraga, che potrebbe pensare al ritiro in maniera seria, tanto che nella puntata di stasera potrebbe regalare un negativo colpo di scena, ha detto di non sentire alcun tipo di legame con L’Isola dei Famosi, ne vede solo i lati negativi, e quindi il feeling proprio non esiste. Dopo Leonardo Brum e Angelo Famao sarà lei la prossima a lasciare il reality show condotto da Veronica Gentili?