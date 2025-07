Patrizia Rossetti risponde alle domande dei fan e smaschera i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2025 svelando cos'è successo in Honduras.

Patrizia Rossetti è stata una grande protagonista dell’Isola dei Famosi 2025 ma non è riuscita a conquistare la finalissima. Rientrata in Italia ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan svelando retroscena sull’esperienza vissuta in Honduras. Patrizia ha così svelato di aver perso 8 chili e di essere grata all’Isola perché le ha permesso di non fumare per quasi due mesi ed ora che è tornata in Italia ha ammesso che qualche sigaretta se la concede, ma molto meno rispetto a prima.

La conduttrice, poi, si è lasciata andare ad un retroscena sugli altri naufraghi che ha avuto modo di conoscere molto bene: “lo ho cercato di comprenderli e qualcuno mi ha capita, ma non mi sono sentita a sufficienza capita dagli altri. Mi sono sentita a volte sotto considerata. Alcuni sono stati un po’ egoisti…”.

Patrizia Rossetti e il suo reality preferito

L’Isola dei Famosi 2025 è solo l’ultimo reality show a cui ha partecipato Patrizia Rossetti che, prima di sbarcare in Honduras, ha partecipato a La Fattoria, Pechino Express e Grande Fratello Vip. Tra tutti i reality a cui ha partecipato, la Rossetti ha fatto una classifica personale piazzandoli così: “1 La Fattoria, 2 Pechino Express, 3 L’isola dei famosi, 4 il Grande Fratello”.

Infine, la conduttrice ha svelato cosa le ha lasciato l’Isola: “L’Isola mi ha migliorata. Mi ero fatta delle promesse e le sto mantenendo tutte. Credo di essere più dolce, più disponibile e più aperta all’ascolto. Sono meno impulsiva e molto più paziente. Ve la consiglio, ma attenzione ai mosquitos!

