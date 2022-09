Patrizia Rossetti snobbata dai giovani della casa del GF Vip?/ La rivelazione scottante

Patrizia Rossetti sbotta “C’è qualcuno che ha paura…”

Patrizia Rossetti si confronta con Wilma Goich. Durante un dopocena nella casa del Grande Fratello Vip, le due si appartano rispetto agli altri inquilini e si scambiano le prime opinioni sul cast di questa edizione. Wilma Goich esordisce spiegando a Patrizia Rossetti che gli altri inquilini potrebbero avere timore di loro: “C’è qualcuno che ha paura…”. Wilma Goich non fa nomi ma Patrizia sembra aver capito a chi si riferisce e dice: “Lo so”. Wilma a quel punto le risponde: “Sono sicura che si inventeranno qualcosa per farci fuori”. Patrizia Rossetti ammette di non essere affatto preoccupata: “Mi scivola addosso”.

Patrizia Rossetti "Mi ha detto: al GF VIP fai finta di litigare e ti prendi le clip"/ E "inguaia" la Ruta

Patrizia Rossetti sottolinea poi a Wilma Goich che dentro la casa sono in poche ad aver fatto una carriera importante: “Oltre a noi ci sono giusto Gegia e Pamela. E ho visto gli sguardi”. Patrizia sussurra poi all’orecchio di Wilma: “Oggi una persona è venuta da me e mi ha detto “Non sono solo io a pensarlo ma tu certe volte non ascolti”. Patrizia Rossetti ha dichiarato di fare mea culpa sapendo però di non farlo con cattiveria: “Alcune volte anche gli altri fanno finta di essere sordi”. Wilma Goich allora la mette in guardia dicendole di stare attenta: “Ho notato che c’è un certo snobismo da parte dei giovani”. Patrizia ammette di averlo notato e conclude: “Non sono solo i giovani ma ci sono anche quelli intermedi come Cristina che secondo me ha paura ma io vorrei dirle che non me ne frega niente”.

Patrizia Rossetti "Amante di mio marito? La chiamano frigorifero campeggio"/ Bionda…

Patrizia Rossetti svela il consiglio di Maria Teresa Ruta: “Mi ha detto che…”

Patrizia Rossetti smaschera Maria Teresa Ruta. Tra le due conduttrici i rapporti sono tesi tanto che dopo l’ingresso della Rossetti nella casa del Grande Fratello vip la Ruta avrebbe chiesto un confronto con lei. Patrizia Rossetti ha raccontato agli altri inquilini quale consiglio le avrebbe dato Maria Teresa Ruta prima di varcare la porta rossa: “Mi ha detto: ‘fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, delle clip non me ne frega una seg*. La mia cara collega Maria Teresa Ruta. La salutiamo? No, io non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei”.

Patrizia Rossetti tradita dal marito Rudy Londoni: chi è l'amante?/ "Barista di Mediaset": scoop in diretta!

A quel punto la Rossetti è andata giù pesante insinuando che la Ruta abbia finto durante il suo percorso nella casa: “Ci rispettiamo, ma abbiamo due caratteri agli antipodi. Io non fingo, non racconto ca**ate per fare le clip, non litigo per finta. Non me ne frega niente delle clip, io voglio andare d’accordo con gli amici. Mi ha detto di parlare sempre, ma più di così? Mi buttano fuori dopo due giorni”, ha raccontato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA