Patrizia Rossetti ha rivelato di aver scoperto solo da pochi giorni di aver rimediato un brutto infortunio all’Isola dei Famosi 2025.

Patrizia Rossetti non ha vissuto un percorso particolarmente lineare all’Isola dei Famosi 2025; lei stessa si è detta non del tutto soddisfatta del percorso fatto ma il tutto si giustifica con l’infortunio rimediato proprio in Honduras. Nel corso dell’ultima puntata, chiamata in disparte da Veronica Gentili, è partita però dalle diatribe che l’hanno vista protagonista nel corso della settimana: “Ora sto meglio, il mio problema è che pensano che io sia sempre pronta a rispondere quando invece a me piace vivere in serenità”.

Al di là delle querelle vissute all’Isola dei Famosi 2025, per Patrizia Rossetti il vero problema è l’infortunio rimediato ad un dito del piede: “Mi sono però sentita in difficoltà perchè non ci voleva questo dito del piede rotto che poi è stato scoperto dopo un mese; una situazione che mi ha relegata in disparte quando invece avrei voluto fare tante cose insieme ai miei compagni”. La conduttrice ha poi aggiunto, tornando sulla querelle con Mirko Frezza: “Diciamo che mi aspettavo di più da me stessa e poi non mi piace quando mi vengono dette delle cose che non sono vere. Quello che ha detto Mirko è falso; per un mese ha mangiato il mio riso facendomi i complimenti, chiamandomi zia Patty. Poi un giorno torno da una gara, tutta felice, e mi ha praticamente sputato addosso delle cattiverie perchè mi sono semplicemente permessa di dire: ‘Dividetevi il pesce, io mangio il riso’”.

Anche Selvaggia Lucarelli interviene sul percorso di Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025: “E’ vero che ti avrebbero potuta difendere, però tu sei un po’ una lagna… E’ comunque un’esperienza corale, se ti lamenti sempre diventa poco motivante anche per gli altri. Se tutti fossero come te l’Isola sarebbe già deserta”. La conduttrice fa mea culpa ma sottolinea nuovamente i limiti dovuti all’infortunio: “Non vi dò torto però provate a pensare, avevo male a questo piede ed è una cosa che mi porto dietro da un mese e mezzo. Alcune notti non dormo perchè mi fa male, ho fatto 3 lastre e una risonanza ma non lo posso ingessare; c’è una frattura e l’abbiamo scoperto solo da qualche giorno”.

Ad alzare il morale di Patrizia Rossetti all’Isola dei Famosi 2025 ci pensa il papà della conduttrice, intervenuto con un toccante videomessaggio. “Sono orgoglioso di te, le cose quando le inizi, e finisci: qua si sta tutti bene, stai tranquilla, ti seguo giorno e notte e sei bravissima”.