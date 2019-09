Patrizia Rossetti “Sono stata tradita”/ Parla di Rudy Londoni? “Ho perdonato ma…”

A Mattino 5 si parla di corna, di indagini sui presunti traditori e di come reagire a queste cose. Tra gli ospiti c’è proprio Patrizia Rossetti che parte dal presupposto che l’epilogo peggiore sia il divorzio “questo stronca le gambe”, e quindi è disposta a non scendere a compromessi e nemmeno reagire male fisicamente. La conduttrice poi va fino in fondo rivelando dettagli che sembrano portare proprio al suo recente ex, Rudy Londoni: “E’ successo recentemente. Io trovo stupido tradire perché anche se il sentimento o la passione finisce, mentire e raccontare quello che si prova è una mancanza di rispetto“. La Rossetti non fa mai il nome dell’ormai ex marito che, all’epoca, aveva lasciato dicendo solo che tra loro non c’era più affinità e non c’era nemmeno voglia di coltivare l’amore o la passione a DiPiù Tv aveva rivelato: “Non ho mai pensato che il matrimonio sia la tomba dell’amore, anzi, ma a un certo punto è mancata la sua voglia di andare avanti, di coltivare la nostra attrazione, la nostra passione, il nostro rapporto. Purtroppo, ora che non vive più con me, posso dire che non mi manca”.

PATRIZIA ROSSETTI A MATTINO 5: “SONO STATA TRADITA”

Oggi a Mattino 5 racconta anche il momento in cui ha scoperto del tradimento non solo per via di una serie di comportamenti strani ma anche perché è arrivata poi la prova schiacciante. Patrizia Rossetti racconta: “Io sono stata fidanzata, poi mi sono sposata. Sono successe delle piccole cose, c’era già stato un po’ di perdono da parte mia. Per un po’ è andata tutto bene ma gli uomini alla fine si fanno scoprire, noi abbiamo sesto senso.. si curano di più, poi io sono una toscanaccia sincera e ho chiesto tante volte. L’ho scoperto per questi atteggiamenti e alla fine lui ha confessato dopo che li ho beccati in macchina insieme mentre si baciavano. Ho aspettato che mio marito mi dicesse qualcosa ma non l’ha fatto”.

