Patrizia Rossetti stronca Pamela Prati/ “Si vuole mettere in competizione…”

Patrizia Rossetti accusa Pamela Prati: “E’ una donna insicura e…”

Patrizia Rossetti attacca Pamela Prati. Dopo una discussione avuta con lei nella casa del Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti fa alcune considerazioni sulla showgirl e sul suo atteggiamento nella Casa. Patrizia ha puntato il dito contro la Prati accusandola di avere un atteggiamento di sfida verso le donne della casa soprattutto con le più giovani del gruppo: “Mi dispiace non ci sia coalizione tra le donne”. Poi su Pamela Prati dice: “Ha un bel fisico ma non può mettersi in competizione con Nikita o con Antonella. Si è offesa perché le ho detto che ha il culo piatto. E’ secca come un’acciuga, è trasparente”.

Attilio Romita, scuse a Patrizia Rossetti al GF Vip: "Non sei imbecille"/ "Sono stato stupido, ero nervoso"

Patrizia Rossetti fa notare poi a Wilma Goich come Pamela abbia avuto un’uscita infelice nei suoi confronti: “Non è stato carino quando mi ha detto che avevo il culo pieno di cellulite. Sono contenta del fisico che ho alla mia età”. Secondo Patrizia Rossetti, Pamela Prati sarebbe insicura di se stessa: “Sei la Prati, anche io sono la Rossetti e tu sei la Goich. Diamoci una regolata e stiamo con i piedi per terra e un minimo di umiltà. E’ una donna insicura che si mette in competizione con le donne di 30 anni”. Patrizia Rossetti non sopporta Pamela Prati ed è evidente come tra le due non corra buon sangue.

Emanuela Foliero "Patrizia Rossetti al GF Vip parla senza pensare"/ "Io al GF Vip? Ecco cosa ne penso"

Patrizia Rossetti commenta il comportamento di Elenoire Ferruzzi

Patrizia Rossetti ha parlato anche di Elenoire Ferruzzi. Secondo la concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire si starebbe illudendo molto. La vicinanza tra Elenoire e Daniele Del Moro non è infatti passa inosservata agli occhi attenti delle due donne. Dopo Luca Salatino, Elenoire ha infatti messo gli occhi addosso a Daniele Dal Moro. Patrizia Rossetti ammette: “Ognuno si trova bene con chi vuole, ma lei ci crede. Per lui è un’affettuosa amicizia, ma per lei un po’ di più”. Anche Wilma è d’accordo con la sua compagna e pensa che probabilmente Elenoire stia fraintendendo la dolcezza e la disponibilità di Daniele.

Patrizia Rossetti, "Non mi aspettavo che reagissi così male"/ L'attacco ad Attilio...

Patrizia Rossetti ha poi concluso: “La capisco perché ha bisogno d’amore, ma lei si illude facilmente”. Nelle scorse ore Patrizia si è confrontata con Nikita Pelizon su alcune dinamiche di gioco. Patrizia ha dichiarato: “La negatività viene fuori comunque, la falsità viene fuori”. Nikita invece sottolinea: “Il bello è che parlano tra di loro e dicono tutt’altro”. Patrizia ha aggiunto: “Sai cos’è la cosa brutta che mi hai detto prima? Che qui non se ne rendono conto, ma tutti, al momento di necessità tirano fuori le loro storie personali. E’ vero che siamo qui anche per parlare delle nostre storie, però se tu me la tiri fuori quando vieni accusata da qualcuno perché hai fatto qualcosa che magari non è piaciuto Io lo dicevo a Charlie l’altra sera, qui dobbiamo conoscerci come persone”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA